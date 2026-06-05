Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto di celebrare le loro nozze in Italia, a Palermo, e la suite scelta per l'occasione è una delle più lussuose.

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La cantante Dua Lipa e l’attore Callum Turner hanno scelto di convolare a nozze e la loro cerimonia si candida a essere uno degli eventi più seguiti dell’anno. La coppia ha, inoltre, scelto la Sicilia per celebrare il matrimonio con una serie di festeggiamenti esclusivi destinati a richiamare celebrità provenienti da tutto il mondo. Dopo un matrimonio civile celebrato a Londra, i due hanno deciso di organizzare una grande festa in Italia, scegliendo Palermo e alcune delle location più belle della Sicilia occidentale per festeggiare con amici e parenti.

Quanto costa la suite di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo

Dopo le nozze italiane di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un’altra famosa coppia di personaggi ha scelto l’Italia per convolare a nozze: Dua Lipa e Callum Turner. Dua Lipa è una delle popstar più influenti della musica internazionale, vincitrice di Grammy Awards e protagonista delle classifiche mondiali. Al suo fianco c’è Callum Turner, attore britannico noto soprattutto per i ruoli nelle saghe cinematografiche Animali Fantastici e nella serie Masters of the Air.

La loro relazione è diventata pubblica all’inizio del 2024 e, dopo poco più di un anno, la coppia ha deciso di compiere il grande passo. Per festeggiare le nozze ha scelto la Sicilia e, in particolare, Palermo, trasformando il capoluogo siciliano nel centro di uno degli eventi più esclusivi del 2026. Come riporta ‘Il Messaggero’, per il loro soggiorno in Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Villa Igiea, famoso hotel a 5 stelle. Si tratta di uno storico palazzo in stile liberty, affacciato sul mare e ai piedi del Monte Pellegrino.

La coppia soggiorna nella celebre Suite Donna Franca, una delle sistemazioni più prestigiose dell’albergo. Si tratta di una stanza da 144 mq con soggiorno, sala da pranzo, armadio walk-in, terrazza e vista sul mare. Secondo le stime riportate dal giornale, il costo della suite può raggiungere i 5 mila euro a notte. Le altre camere dell’hotel presentano tariffe molto variabili, generalmente comprese tra circa 600 euro e oltre 4 mila euro a notte per le soluzioni più esclusive.

Le altre informazioni sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo

Le celebrazioni delle nozze di Dua Lipa e Callum Turner non si svolgeranno in un’unica location ma coinvolgeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della costa siciliana. Un primo evento è previsto alla Galleria d’Arte Moderna, chiusa eccezionalmente al pubblico per ospitare un ricevimento privato dedicato agli invitati. Successivamente il cuore della festa si sposterà nella splendida Villa Valguarnera, una delle più celebri dimore nobiliari dell’isola.

Grande curiosità ruota anche attorno alla lista degli ospiti invitati. Sebbene la lista ufficiale non sia stata confermata, le ricostruzioni parlano di circa 300 persone tra amici, familiari e celebrità internazionali. L’organizzazione avrebbe, inoltre, predisposto un apparato di sicurezza rigido che comprende anche strade chiuse e divieti. Ai residenti sarebbe anche stato fatto firmare un patto di riservatezza che prevede il divieto di pubblicare foto e video. Tra i nomi più citati figura quello di Elton John che potrebbe anche fare un’esibizione privata durante il week-end.

Non meno attesa è la scelta dell‘abito da sposa. Pare che Dua Lipa abbia scelto di indossare una creazione firmata Donatella Versace. Le indiscrezioni parlano di un abito realizzato su misura. Le celebrazioni siciliane arrivano dopo il matrimonio civile celebrato il 31 maggio presso il municipio di Londra, in forma strettamente privata. In quell’occasione Dua Lipa aveva scelto un completo Schiaparelli personalizzato.