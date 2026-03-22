Per Pasqua 2026 il Maestro Iginio Massari ha ideato delle colombe speciali che vanno dalla classica tradizionale a quelle più originali e particolari

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Il maestro Iginio Massari rappresenta un punto di riferimento nel settore della pasticceria. Considerato uno dei più grandi maestri pasticceri, Massari è diventato famoso negli anni anche a livello internazionale. Con l’arrivo della Pasqua, uno dei prodotti più attesi è senza dubbio la colomba, dolce simbolo della tradizione italiana. Anche per il 2026, le creazioni firmate Massari si confermano tra le più desiderate, grazie a una lavorazione artigianale e a una selezione accurata degli ingredienti.

Le colombe di Pasqua 2026 di Iginio Massari

Le colombe di Pasqua 2026 firmate da Iginio Massari per il 2026 si distinguono per una proposta ampia, che unisce tradizione e innovazione. Il prezzo varia in base al formato e alla tipologia, ma il prodotto si colloca in una fascia premium.

La versione classica, quella più legata alla tradizione, viene proposta a partire da circa 32 euro per il formato da 500 grammi, mentre il formato da 1 kg raggiunge i 50 euro. Si tratta di una colomba pasquale con impasto soffice e altamente digeribile, ottenuto attraverso un lungo processo produttivo che richiede diverse lievitazioni e due impasti, per un totale di circa 65 ore di lavorazione. A completare il tutto c’è la glassa alle mandorle.

Accanto alla versione tradizionale, la proposta 2026 include diverse varianti originali. La colomba al cioccolato e al lampone, ad esempio, si presenta con un impasto al cacao arricchito da pepite di cioccolato e lamponi canditi. Il costo è di 35 euro per il formato piccolo mentre di 60 euro per quello più grande. Non mancano poi la colomba al pistacchio e quella al cioccolato, entrambe caratterizzate da una lavorazione che mantiene la stessa struttura soffice della versione classica. Anche in questo caso, i prezzi si aggirano tra i 35 e i 60 euro, a seconda del peso.

Tra le proposte più originali di Iginio Massari spicca l’edizione limitata al cioccolato e all’uvetta al rum, venduta a circa 75 euro. Infine, ci sono anche le versioni pensate per esigenze alimentari specifiche, come la colomba senza canditi (46 euro) e quella senza lattosio (32 euro), che permettono di non rinunciare al dolce pasquale anche a chi ha alcune restrizioni.

Le uova di Pasqua 2026 di Iginio Massari

Accanto alle colombe, anche le uova al cioccolato di Pasqua 2026 di Iginio Massari si posizionano nella fascia alta del mercato, sia per qualità che per prezzo. Le versioni classiche, come quelle al cioccolato fondente, al latte o bianco, che costano 95 euro, convivono con proposte più ricercate.

Tra le varianti più apprezzate ci sono le uova pralinate, realizzate con cioccolato di alta qualità e arricchite con frutta secca selezionata. L’uovo pralinato al cioccolato bianco con pistacchi, ad esempio, combina la dolcezza del cioccolato con i pistacchi, creando un contrasto molto equilibrato. C’è, però, anche la versione al cioccolato al latte con nocciole IGP. Queste uova, dal peso di circa 650 grammi, hanno un prezzo intorno ai 120 euro.

Per chi cerca qualcosa di diverso, sono disponibili anche uova come quella al cioccolato fondente con lampone, venduta al prezzo di 100 euro per 500 grammi e quella al cioccolato doppio, fondente e al latte, anche questa al prezzo di 100 euro. All’interno di ogni uovo è presente una sorpresa, come da tradizione, ma anche un bouquet aromatico studiato per richiamare i profumi tipici della pasticceria nel periodo pasquale.