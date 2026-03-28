Chef Carlo Cracco ha voluto realizzare per Pasqua 2026 una serie speciale di colombe pensate per celebrare questa festività con prodotti di qualità

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La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno, anche per quanto riguarda i dolci della tradizione. Negli ultimi anni, però, accanto ai prodotti classici da supermercato, si sono fatti spazio sempre di più quelli firmati dagli chef. Tra i protagonisti c’è Carlo Cracco, uno dei nomi più conosciuti della cucina italiana, che anche per il 2026 ha lanciato una nuova linea pasquale.

Le colombe di Pasqua 2026 di Cracco

Nonostante i nuovi impegni, tra cui l’apertura del ristorante Viride a Roma e la partecipazione a Vinitaly, Cracco non rinuncia alla tradizione pasquale, proponendo colombe, uova di cioccolato e altri prodotti pensati per un pubblico sempre più attento alla qualità. La colomba, infatti, resta uno dei dolci simbolo della Pasqua e Carlo Cracco anche quest’anno la propone in diverse versioni.

La versione classica rappresenta la scelta più fedele alla tradizione. Si tratta di una colomba da 750 grammi realizzata con ingredienti selezionati, caratterizzata da un impasto soffice e profumato alla vaniglia, arricchito da canditi di arancia. A completare il tutto c’è una glassa croccante con mandorle e zucchero in granella. Il prezzo per questa versione è di 46 euro.

Accanto alla proposta più tradizionale, lo chef introduce varianti più ricercate. Una delle più interessanti è la colomba amarena e pistacchio, che punta su un contrasto di sapori tra la dolcezza del pistacchio e la nota leggermente acidula dell’amarena. A questo si aggiunge una lavorazione attenta e una lunga lievitazione. Questa versione viene proposta a circa 48 euro.

Sempre nella stessa fascia di prezzo si colloca anche la colomba ai tre cioccolati e nocciole, pensata per chi cerca un dolce più goloso. In questo caso, l’impasto è arricchito da cioccolato fondente, al latte e bianco, con una copertura dal tocco particolare grazie alle nocciole e alla granella di zucchero.

Per chi vuole un’esperienza completa, è disponibile anche una box che unisce colomba e uovo di Pasqua. Questa combinazione, sempre più diffusa, permette di acquistare in un’unica soluzione due dei dolci simbolo della Pasqua. Il prezzo si aggira tra i 97 e i 99 euro, variando in base alla scelta della colomba e dell’uovo.

Le uova di Pasqua 2026 di Cracco

Accanto alle colombe, la proposta di Cracco per la Pasqua 2026 include anche una linea completa di prodotti a base di cioccolato, pensata per intercettare gusti diversi.

Le uova di Pasqua restano il prodotto principale. Il formato più diffuso è quello da 350 grammi, con un prezzo di partenza di circa 54 euro per le versioni classiche come l’uovo cioccolato al latte e quello fondente. Accanto a queste versioni, ci sono proposte più particolari, come l’uovo al fondente con nocciola e sale o quello al latte con mandorle caramellate, entrambi venduti a circa 56 euro.

La linea si amplia poi con prodotti più piccoli ma comunque curati. Gli ovetti assortiti, ad esempio, vengono proposti in gusti diversi come nocciola, pistacchio, biscotto e cioccolato, e sono confezionati in una scatola elegante ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il prezzo per la confezione è di circa 18 euro.

Nella stessa fascia si trovano anche i “Baci” di Pasqua, con gusti che vanno dai più classici come mandorla e gianduia a proposte più originali come yuzu, passion fruit e fragola. Infine, non mancano i cioccolatini a forma di animaletti pasquali, disponibili in diverse varianti di cioccolato e pensati anche come idea regalo.