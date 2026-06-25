Chef Cannavacciuolo ha ideato per la stagione estiva la box "Colazione delle Vacanze – Box Limited Edition Anniversario Laboratorio Cannavacciuolo"

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Antonino Cannavacciuolo torna a puntare sui prodotti gourmet da acquistare online e porta sul suo sito una proposta pensata per l’estate chiamata “Colazione delle Vacanze”. Lo chef campano ha costruito negli anni un laboratorio che va oltre la cucina del suo ristorante stellato in Villa Crespi. Accanto alle esperienze fine dining, infatti, trovano spazio dolci, lievitati, creme, box regalo e prodotti stagionali pensati per chi vuole portare a casa prodotti di qualità.

La Colazione delle Vacanze di chef Cannavacciuolo

La “Colazione delle Vacanze – Box Limited Edition Anniversario Laboratorio Cannavacciuolo” è una confezione pensata per celebrare l’anniversario del Laboratorio dello chef. Il costo indicato sul sito è di 78 euro e il contenuto punta a ricreare una colazione ricca con prodotti dolci e creme spalmabili firmate dallo chef Cannavacciuolo.

All’interno della box si trovano un plumcake all’arancia da 350 grammi, cookies al cioccolato da 200 grammi e un tris di creme spalmabili da 200 grammi ciascuna. I gusti delle creme sono pistacchio, lampone e, infine, nocciole e cacao. La confezione comprende anche una box regalo decorata con la firma dello chef, dettaglio che rende questo un prodotto perfetto da regalare o da portare in tavola in un’occasione speciale.

Il racconto di questa box pensata in edizione limitata descrive le mattinate in vacanza d’estate, o almeno come dovrebbero essere nell’immaginario di molti. La colazione viene descritta come uno dei momenti più memorabili dei giorni liberi. In queste giornate il risveglio avviene senza fretta, il tavolo è apparecchiato con qualcosa di buono e, così, c’è la possibilità di concedersi qualcosa di diverso dal solito.

Gli altri prodotti estivi sul sito di chef Cannavacciuolo

Accanto alla Colazione delle Vacanze, sul sito Cannavacciuolo compaiono anche altre box pensate per l’estate, con un focus più conviviale. La proposta si sposta così dalla mattina all’aperitivo, altro momento centrale della stagione calda. Tra i prodotti indicati c’è la “Box Speciale Aperitivo Estivo – Aperibeach”, pensata per chi vuole costruire un aperitivo in compagnia.

La box Aperibeach è venduta sul sito ad un prezzo di 70 euro. Il nome richiama subito l’atmosfera dell’aperitivo estivo, magari vicino al mare. Al suo interno combina una bottiglia di London Dry Gin Fulmine di Glep Beverages con il Vesuvio alla Pizzaiola. Quest’ultimo è un prodotto salato con pomodorini secchi, peperoncino e formaggio Grana Padano “DOP” grattugiato. Il gin, invece, è un prodotto di origine piemontese senza prodotti di sintesi. Il tutto viene venduto in una confezione regalo decorata.

Un’altra proposta è la “Box Speciale – Estate da vivere“, con prezzo originale di 28 euro. In questo caso la confezione è più leggera e accessibile rispetto alle altre, pensata per accompagnare momenti informali e aperitivi veloci. Al suo interno si trovano due bottiglie di Contrattino da 20 cl, con gradazione alcolica del 5,5%, e un tris di aperitivo salato. Questo è composto da piselli al wasabi da 100 grammi, mandorle salate da 100 grammi e fave alla pizzaiola da 90 grammi.

Le proposte estive dello shop Cannavacciuolo mostrano che lo chef non vuole ricordare solo le grandi ricorrenze come Natale, Pasqua, San Valentino o la Festa della Mamma, ma anche altri riti quotidiani. È un modo per rendere il brand presente in occasioni diverse e per intercettare un pubblico sempre più vasto.