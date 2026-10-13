Quanto costa il panettone di Halloween 2026 di Iginio Massari

Anche per Halloween 2026 Iginio Massari ha deciso di realizzare e vendere nel suo shop un panettone speciale per festeggiare questa ricorrenza

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Iginio Massari è uno dei nomi più noti della pasticceria italiana: dalla storica Pasticceria Veneto di Brescia ha costruito una carriera costellata di riconoscimenti e nuove aperture. Accanto ai grandi classici, il Maestro propone anche creazioni legate alle ricorrenze, con edizioni speciali che cambiano di anno in anno. Anche per Halloween 2026 Massari ha pensato ad uno speciale lievitato a tema disponibile in edizione limitata.

Panettone di Halloween 2026 di Iginio Massari: prezzo e caratteristiche

Come altri importanti chef, ad esempio Carlo Cracco, anche Iginio Massari ha realizzato qualcosa di speciale per Halloween, ovvero il panettone a tema. Il panettone di Halloween 2026 di Iginio Massari è in vendita sullo shop ufficiale al prezzo di 33 euro. Il formato disponibile è da 450 grammi e si tratta di un’edizione limitata, proposta per un periodo ristretto in occasione della festa del 31 ottobre.

La ricetta parte da un impasto a lievitazione naturale, arricchito con frammenti di marroni canditi e pepite di cioccolato al latte. La copertura contribuisce a definire l’aspetto particolare e originale del dolce. Massari ha, infatti, deciso di realizzarla con una glassa colorata a base di cioccolato e completarla con una serie di teschi in cioccolato fondente. Il panettone a tema non è una novità assoluta dato che Massari aveva proposto una versione dedicata ad Halloween anche nel 2025 sempre con marroni canditi e cioccolato.

Tra gli acquisti suggeriti insieme al panettone di Halloween 2026 lo shop propone la PanetTONIC di Galvanina, una tonica molto particolare. Nel suo gusto si ritrovano richiami agli agrumi canditi e alla vaniglia. Lo shop propone un pack da quattro bottiglie, al prezzo di 3,50 euro ciascuna, per un totale di 14 euro. Si può sorseggiare da sola oppure usare come base per preparare cocktail.

Gli altri dolci presenti nello shop di Iginio Massari

La collezione permanente dello shop ufficiale di Iginio Massari non si limita ai lievitati delle festività. Le categorie comprendono torte da forno, biscotti, praline, tavolette di cioccolato e dragées. Tra le proposte ci sono i Biscotti Bresciani, venduti in confezione da 280 grammi a 12 euro. Hanno una consistenza friabile e sono pensati anche per essere inzuppati. Nella stessa sezione si trovano altre tipologie, come i biscotti danesi, i canestrelli e i frollini, anch’essi proposti a 12 euro.

Da citare anche i baci di dama, realizzati con farina di nocciole e mandorle. Sono presenti in due formati: 200 grammi (16 pezzi) a 16 euro e 300 grammi (25 pezzi) a 23 euro. Un’alternativa più sostanziosa è la Ciambella di Nonna Rachele, da 480 grammi e in vendita a 20 euro. La ricetta combina una frolla morbida profumata alla vaniglia con canditi d’arancia, ciliegie e uvetta sultanina. Un’altra famosa proposta dello shop è la Sbrisolona, sia in edizione normale sia senza lattosio. Realizzata con la farina di mais e mandorle grezze, la sbrisolona viene venduta a 21 euro.

Anche la ciambella di nocciole viene venduta in una versione senza lattosio a 28 euro. La crostata, uno dei dolci più tradizionali, è venduta con confettura all’albicocca o con confettura di lamponi, anche nella versione senza lattosio. Per questa tipologia di prodotti il prezzo è di 22 euro. Tra le torte da forno figurano inoltre la Torta Bresciana e la Torta Caprese Rivisitata, entrambe al prezzo indicato di 28 euro. Il catalogo comprende anche gelatine alla frutta, oltre a diverse creme spalmabili.