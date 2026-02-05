Quanto costa il Menù San Valentino 2026 al Cannavacciuolo Bistrot

Chef Cannavacciuolo ha pensato a un menu speciale anche per chi vuole trascorrere la serata di San Valentino presso il suo bistrot stellato di Torino

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

San Valentino è da sempre la ricorrenza dedicata agli innamorati, un momento dell’anno in cui molte coppie scelgono di fermarsi, rallentare e concedersi un’esperienza speciale da vivere insieme. Cene romantiche, tavoli curati nei minimi dettagli e percorsi gastronomici studiati ad hoc sono spesso uno dei modi preferiti per celebrare. Anche nel 2026, come da tradizione, gli chef più celebri d’Italia hanno deciso di omaggiare questa data con proposte esclusive. Tra questi spicca Antonino Cannavacciuolo, che per la festa degli innamorati firma un menu speciale nel suo ristorante torinese, il Cannavacciuolo Bistrot.

Menù San Valentino al Cannavacciuolo Bistrot di Torino

Il legame tra Antonino Cannavacciuolo e il Piemonte è ormai consolidato. Proprio a Torino, insieme alla moglie Cinzia Primatesta, nel 2017 ha inaugurato il Cannavacciuolo Bistrot Torino, uno spazio che in pochi anni ha conquistato anche una Stella Michelin. Per San Valentino 2026, il bistrot propone una cena degustazione con un menu pensato appositamente per l’occasione. L’esperienza inizia con un benvenuto dello chef, pensato come introduzione al percorso.

Si prosegue con un antipasto di mare che mette al centro la delicatezza della capasanta, arricchita da mango e tosazu. Il carciofo, protagonista di una portata successiva, viene servito con cedro e datteri. Il primo piatto ruota attorno al riso, impreziosito da anguilla e basilico, mentre il secondo valorizza il rombo, accompagnato da topinambur e tartufo nero. Dopo un pre-dessert pensato per rinfrescare il palato, la chiusura è affidata a un dessert delicato a base di mora, vaniglia e cocco.

Il menu di San Valentino 2026 al Cannavacciuolo Bistrot Torino è proposto al prezzo di 160 euro a persona, con bevande escluse.

Il menù di San Valentino 2026 a Villa Crespi

Per chi sogna un San Valentino ancora più esclusivo, l’altra grande proposta firmata Cannavacciuolo è quella di Villa Crespi. Qui il ristorante dello chef, insignito delle 3 stelle Michelin, si trova in una dimora storica in stile moresco affacciata sul Lago d’Orta.

Per San Valentino 2026, Villa Crespi accoglie gli ospiti con un menu degustazione speciale intitolato “Il Buon Viaggio”, un percorso gastronomico davvero unico. La cena si apre con un consommé intenso e avvolgente, seguito da un antipasto che unisce ostrica e caviale. Il mare torna protagonista con gli scampi in infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo, mentre la melanzana viene reinterpretata con mandorla e pomodoro.

Tra i primi piatti spicca uno spaghetto che mette insieme zafferano, ricci di mare e quinoa soffiata. Segue una pasta ripiena che richiama la tradizione della carne alla genovese, accompagnata da carciofo spontaneo. Il percorso si conclude con il dessert simbolo di Villa Crespi e una selezione di piccola pasticceria, pensata per accompagnare gli ultimi momenti della serata.

Il prezzo del menu di San Valentino 2026 a Villa Crespi è fissato a 350 euro a persona, bevande escluse. Un’esperienza pensata per chi desidera vivere una serata di altissima cucina in una cornice esclusiva e suggestiva.

Oltre alla cena, Villa Crespi propone anche soluzioni dedicate a chi vuole trasformare San Valentino in un’esperienza più ampia. Sul sito ufficiale sono disponibili pacchetti che includono il pernottamento e momenti di relax, ideali per celebrare la festa degli innamorati con due giorni all’insegna del romanticismo e del benessere.