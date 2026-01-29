Chef Antonino Cannavacciuolo anche per San Valentino 2026 ha pensato ad un menu speciale servito presso il suo ristorante stellato di Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo, chef tra i più celebri d’Italia, volto televisivo amatissimo e protagonista dell’alta cucina contemporanea, ha firmato anche per il 2026 un menù di San Valentino speciale. Come da tradizione, la cornice è quella del suo ristorante tre stelle Michelin a Villa Crespi. Qui per la festa degli innamorati viene proposto un percorso degustazione esclusivo, studiato come sempre nei minimi dettagli con ingredienti e servizio di alto livello.

Il menù di San Valentino 2026 di Cannavacciuolo a Villa Crespi

Anche per il 2026 chef Cannavacciuolo ha deciso di realizzare presso il Ristorante Villa Crespi, gioiello affacciato sul Lago d’Orta, un menu speciale per San Valentino. Villa Crespi non è solo un ristorante ma è una dimora storica in stile moresco, trasformata in un hotel di lusso con un prestigioso ristorante stellato Michelin. Per il 2026, Cannavacciuolo propone un menù degustazione speciale dal titolo “Il Buon Viaggio”.

Il percorso si apre con un consommé di ossobuco e zafferano, seguito da ostrica, caviale, granita al rapanello e latticello. Prosegue con Scampi nudi, infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo, piatto che richiama il Sud tanto caro allo chef, e con La Melanzana, la Mandorla ed il Pomodoro. Tra i primi piatti spicca lo Spaghetto, zafferano, ricci di mare e quinoa soffiata, un piatto che unisce mare e terra. Segue il cilindro di pasta, carne alla genovese e carciofo spontaneo.

Il finale è affidato al Dessert Villa Crespi e alla Piccola pasticceria, per chiudere la serata con dolcezza e raffinatezza. Il prezzo del menù di San Valentino di chef Cannavacciuolo a Villa Crespi è di 350 euro a persona e le bevande sono escluse.

Altri pacchetti e offerte soggiorno a Villa Crespi

Per chi desidera vivere Villa Crespi come un’esperienza completa, sul sito internet sono disponibili anche diversi pacchetti di soggiorno. Oltre ai dolci pensati per San Valentino 2026, chef Cannavacciuolo ha ideato anche un pacchetto speciale per chi vuole vivere, per la festa degli innamorati, due giorni di relax e romanticismo. Questo pacchetto, infatti, è pensato per le coppie che vogliono concedersi una fuga romantica dato che prevede un soggiorno di due notti nella suite preferita di Villa Crespi ed esperienze di alto livello.

Inclusa c’è la colazione a buffet servita al ristorante e la cena di San Valentino al ristorante tre stelle Michelin con il menù degustazione dedicato. Per concludere, è possibile rilassarsi grazie ad un massaggio di coppia “Persian Rose” della durata di 100 minuti. A rendere tutto ancora più speciale sono i dettagli come l’accoglienza in camera con un bouquet di rose rosse, champagne e cioccolatini realizzati nel laboratorio di pasticceria artigianale della struttura.

Accanto a questa proposta c’è il pacchetto “Armonia dei sensi“, pensato per chi cerca un equilibrio perfetto tra relax e gusto. Anche in questo caso il soggiorno è di due notti nella camera o suite selezionata, con colazione inclusa. L’esperienza si arricchisce con un afternoon tea servito nell’elegante lounge bar e con un massaggio di coppia “Oro del Mediterraneo” della durata di 75 minuti. Tra le offerte figura, infine, anche il pacchetto Oasi d’inverno, pensato per vivere Villa Crespi in una stagione più intima e raccolta, quando la dimora storica e i dintorni assumono un fascino davvero suggestivo.