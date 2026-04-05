Lo chef Vissani ha realizzato per Pasqua 2026 un menu speciale per chi vuole celebrare a Casa Vissani, anche eventualmente pernottando in struttura

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Quando si parla di alta cucina italiana, il nome di Gianfranco Vissani è tra i più riconoscibili. Come molti grandi chef, anche Vissani celebra le festività con menù speciali pensati per occasioni particolari. La Pasqua rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per gli italiani e anche nel 2026 il ristorante Casa Vissani propone un’esperienza gastronomica studiata nei minimi dettagli,

Il menù di Pasqua 2026 a Casa Vissani

Casa Vissani, lo storico ristorante affacciato sul lago di Corbara, in provincia di Terni, offre un menu speciale per Pasqua 2026. Immerso nel paesaggio umbro, il locale continua a essere una meta ambita per chi cerca una cucina di livello, nonostante negli ultimi anni non abbia più la stella Michelin. Questo però non ha intaccato la sua reputazione dato che Casa Vissani resta un punto di riferimento per chi vuole vivere un’esperienza gastronomica speciale. Per festeggiare Pasqua 2026, lo chef propone così un menù costruito come un percorso degustazione.

Gli ospiti vengono accolti con piccoli assaggi serviti tra la cantina e la suggestiva Sala Jazz, accompagnati da calici di Franciacorta. Il menù comincia poi con il crudo di Glacier 51 abbinato agli asparagi con una nota di caramello salato e una salsa di pomodori verdoni e in più grasso e magro di maiale alla vernaccia. Si passa poi ai fusilloni con piselli e cipolla di Cannara, accompagnati da una salsa di sogliola, cremino di papaia, fondente e ravanelli.

Non manca un piatto più strutturato come gli anolini ripieni di fegato grasso d’anatra, con una salsa di topinambur e aglione, completati da un flan di arancia e timo. Il viaggio gastronomico prosegue con l’agnello croccante cotto nell’anfora all’aceto balsamico, accostato a cappesante caramellate. Dopo un pre-dessert, si arriva al dolce finale. Questa volta lo chef propone un soufflé di mela e fragola accompagnato da una salsa di mandorle salate e profumata alla fava di tonka.

Il costo del menù varia in base alla scelta. La versione più essenziale, con tre portate salate e dessert, è proposta a 130 euro a persona, mentre il menù completo con quattro portate salate e dolce arriva a 150 euro. Entrambe le proposte sono escluse dalle bevande che vanno scelte a parte.

Pasqua 2026 a Casa Vissani: i pacchetti con pernottamento

Oltre al pranzo o alla cena, Casa Vissani offre anche la possibilità di trasformare la Pasqua in un’esperienza più ampia, abbinando il menù a un soggiorno nella struttura. Come già accaduto anche in occasione di San Valentino, la proposta con pernottamento è pensata per chi vuole vivere la festività immerso nel paesaggio umbro.

Il pacchetto base prevede una notte per due persone in una camera Deluxe Superior, con check-in nel pomeriggio della domenica e check-out la mattina successiva. L’esperienza include il pranzo o la cena di Pasqua con menù completo per due persone, oltre alla colazione servita a buffet o in camera. Il costo complessivo è di 590 euro a coppia, bevande escluse. È possibile anche scegliere un upgrade in Junior Suite, con un supplemento di circa 135 euro a notte.

Per chi desidera prolungare il soggiorno, è disponibile anche un pacchetto di due notti che comprende il weekend di Pasqua e Pasquetta. In questo caso il check-in avviene il sabato e include una cena per due persone con un menù dedicato al territorio, oltre al pranzo o alla cena pasquale e alla colazione per entrambi i giorni. Il prezzo sale a circa 995 euro a coppia, sempre escluse le bevande.