Quanto costa il Calendario dell'Avvento 2026 di Iginio Massari

In vista delle feste natalizie, Iginio Massari ha deciso di realizzare e vendere online un Calendario dell'Avvento 2026 in edizione speciale limitata

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Iginio Massari presenta una nuova proposta per il periodo delle feste natalizie, ovvero il Calendario dell’Avvento 2026. Il prodotto è già disponibile sul suo store online, le spedizioni partiranno, però, dal 18 novembre. Ecco cosa contiene quest’anno l’edizione 2026 del Calendario dell’Avvento di Massari.

Il Calendario dell’Avvento 2026 di Massari

Iginio Massari è uno dei pasticceri italiani più conosciuti. Nato a Brescia nel 1942, ha iniziato a lavorare nel settore da giovane e poi ha aperto la sua storica Pasticceria Veneto negli anni Settanta. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha costruito una presenza che oggi comprende negozi, collaborazioni e uno store online. Dopo la proposta autunnale del panettone di Halloween, Massari guarda al Natale con una nuova edizione del suo calendario. Il Calendario dell’Avvento 2026, infatti, è già in vendita sullo store ufficiale a 160 euro.

La pagina segnala che la disponibilità è limitata e che le date di scadenza dei prodotti sono pensate per coprire le festività natalizie e il periodo di Capodanno. Il calendario propone un assortimento di dolci e specialità della pasticceria. Tra i prodotti indicati figurano praline e cremini al cioccolato, dragées, frutta candita ricoperta, gelatine a tema natalizio, biscotti, canestrelli, mandorlato e sbrisolona. La composizione comprende anche varianti con frutta secca, pistacchio e caramello salato. Per il 25 dicembre è prevista una sorpresa, presentata come un momento speciale all’interno del calendario.

Per chi vuole accompagnare il calendario con altri dolci, il sito consiglia di acquistare insieme la crema spalmabile al pistacchio o quella alle arachidi. Un Calendario dell’Avvento diverso da quello proposto nel 2025 che costava 85 euro e aveva una formula che prevedeva prodotti giornalieri e contenuti interattivi aggiuntivi.

Gli altri dolci natalizi nello store di Massari

Accanto al Calendario dell’Avvento, il catalogo natalizio di Iginio Massari propone panettoni e pandori con ricette diverse. Tra le novità c’è il Panettone Matilde, in formato da 350 grammi, pensato per i più piccoli. All’impasto soffice con cioccolato al latte si aggiunge una copertura al cioccolato e alla fragola. È una novità anche il Panettone da 1,5 kg con cioccolato e uvetta al rum, edizione numerata con impasto al cacao, pepite di cioccolato fondente e al latte, arancia candita e glassa al cioccolato fondente e rum.

Per chi preferisce qualcosa di più tradizionale c’è anche il Panettone Iginio Massari Alta Pasticceria Edizione Speciale 1,5 kg. Realizzato con un processo studiato che prevede anche ben 4 fasi di lievitazione, questo panettone ha in superficie una glassa di mandorle e cacao. Tra i bestseller ci sono il Panettone classico con uvetta e arancia candita, ricoperto da glassa alle mandorle, e il Pandoro Tradizionale, dalla consistenza morbida e profumato alla vaniglia, con zucchero a velo in superficie.

Per chi preferisce il cioccolato, il Panettone al Cacao e Cioccolato combina un impasto al cacao, gocce di cioccolato fondente e al latte e arancia candita. Il Panettone al Pistacchio, in edizione limitata, contiene cremino e arancia candita ed è ricoperto da una glassa al pistacchio e cioccolato bianco. C’è infine il Panettone al Cioccolato e Lampone, con lamponi canditi nell’impasto al cacao, pepite di cioccolato e glassa al lampone. Ci sono poi anche proposte particolari che sono il Panettone senza canditi e il Panettone senza lattosio.