Quanto costa il Calendario dell’Avvento 2026 di Cannavacciuolo

Chef Cannavacciuolo ha ideato anche quest’anno un Calendario dell’Avvento 2026 che si affianca alle altre proposte natalizie come panettoni e dolci

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più conosciuti, alla guida di Villa Crespi e volto televisivo di programmi come MasterChef Italia. Accanto alla ristorazione, ha sviluppato un laboratorio di pasticceria che prepara dolci per le ricorrenze e li propone anche attraverso uno shop online. Per il Natale 2026 chef Cannavacciuolo ha deciso di realizzare non solo una selezione di grandi lievitati ma anche un calendario dell’Avvento speciale.

Il Calendario dell’Avvento 2026 di Cannavacciuolo

Il periodo dell’Avvento 2026 inizierà domenica 29 novembre e accompagnerà il conto alla rovescia verso il Natale. Con l’arrivo delle feste, anche pasticcerie e laboratori presentano creazioni pensate per festeggiare l’occasione. Tra queste ci sono le proposte di Antonino Cannavacciuolo, che ha realizzato, come già accaduto nel 2025, un nuovo Calendario dell’Avvento con una sorpresa per ogni giorno. Il Calendario dell’Avvento 2026 di Cannavacciuolo costa 95 euro.

La scheda dello shop ufficiale lo descrive come un’edizione limitata con 24 caselle, ognuna con una sorpresa di pasticceria. Gli assaggi hanno gusti e grammature differenti, ma il laboratorio non pubblica l’elenco dettagliato di ciò che si trova dietro ogni finestrella. Il calendario accompagna così le giornate che portano verso Natale con una scoperta quotidiana, senza anticipare il contenuto delle singole caselle.

Anche la confezione è pensata per essere conservata e utilizzata come decorazione. L’illustrazione raffigura lo chef e uno scorcio del Lago d’Orta, il territorio legato a Villa Crespi. Il disegno è stato realizzato a mano appositamente da un’illustratrice italiana. Inoltre è presente una tavola in bianco e nero da colorare, un dettaglio che lo rende un regalo particolarmente adatto ai più piccoli.

Gli altri dolci natalizi 2026 di chef Cannavacciuolo

Il catalogo natalizio dello shop di chef Cannavacciuolo non si limita al Calendario dell’Avvento 2026. La selezione comprende panettoni classici e varianti speciali, il pandoro e altri lievitati, oltre a dolci al cioccolato e prodotti pensati per i regali. Tra le proposte speciali ci sono il Panettone Stile Strudel di Mele che costa 47 euro e il Panettone Stile Bonet che viene proposto a 49 euro. La selezione di quest’anno vanta anche il Panettone al Caffè e Cioccolato, da un chilo a 58 euro, e il Panettone Pere e Cioccolato, sempre da un chilo, a 52 euro.

Il Panettone Classico è disponibile nei formati da 500 grammi e da un chilo che costano rispettivamente 27 euro e 44 euro. Tra le alternative si trovano il Panettone Senza Canditi e Senza Uvetta, il Panettone alla Melannurca Campana I.G.P. e le versioni con cioccolato e frutta. Ad esempio, sono presenti il Panettone all’Albicocca e Cioccolato a 56 euro e quello Integrale al Cioccolato e Frutti Rossi a 49 euro.

Non mancano il Panettone al Gianduia e il Panettone al Limoncello. Per chi preferisce un altro lievitato delle feste, il Pandoro Classico da un chilo è proposto a 41 euro. La selezione comprende anche il Vesuvio alla Pizzaiola e il Vesuvio Stile Red Velvet. Il cioccolato ha uno spazio dedicato con le Choco Bombe Natalizie Speziate, confezionate in un formato da 190 grammi. Si sciolgono nel latte caldo e sono pensate per preparare una bevanda da gustare nelle giornate fredde. Tra le novità figurano anche le Praline Alberello di Natale Arancia e Gianduia, in una confezione da 80 grammi.