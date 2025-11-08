Quanto costa il Calendario dell'Avvento 2025 di Iginio Massari

Il Maestro pasticcere Iginio Massari ha deciso di realizzare per le festività natalizie del 2025 un Calendario dell'Avvento in edizione limitata

Con l’arrivo dell’Avvento, l’attesa del Natale si trasforma in un periodo fatto di profumi, luci e dolci tradizioni. Ogni anno, il celebre pasticcere Iginio Massari bresciano celebra la magia natalizia con le sue creazioni d’alta pasticceria: panettoni, praline, creme e confezioni regalo che hanno ormai conquistato il pubblico italiano. Per il Natale 2025, Massari presenta due grandi protagonisti: il nuovo Calendario dell’Avvento 2025 e una serie di Box Regalo pensate per chi desidera portare sulla tavola delle feste un tocco di classe firmato Iginio Massari.

Il Calendario dell’Avvento 2025 di Iginio Massari

Per il Natale 2025, Iginio Massari propone un Calendario dell’Avvento – Edizione Speciale al prezzo di 85 euro, un progetto raffinato che unisce dolcezza e tradizione. Il calendario, disponibile sullo shop ufficiale del Maestro e spedibile dal 10 novembre, è pensato per accompagnare grandi e piccoli nel percorso verso il Natale con un’esperienza unica.

Dietro ogni casella si nascondono i prodotti iconici di Iginio Massari, insieme ad adesivi da collezionare che permettono ai più piccoli di completare un “albero degli aromi”. Non si tratta così di un semplice calendario, ma di un vero percorso sensoriale, arricchito anche da contenuti digitali esclusivi.

Ogni giorno, infatti, sarà possibile accedere a brevi video con protagonista lo stesso Iginio Massari, i figli Debora e Nicola e il noto analista sensoriale Luigi Odello. In questi video verranno raccontati curiosità e aneddoti sui dolci e i sapori italiani. Anche la confezione, come sempre, è curata nei minimi dettagli: elegante, con decorazioni natalizie e materiali pregiati.

Le Box Regalo 2025: le nuove collezioni natalizie di Massari

Accanto al Calendario dell’Avvento, per il Natale 2025 il Maestro Massari presenta una nuova collezione di Box Regalo in quattro versioni, pensate per ogni esigenza e fascia di prezzo. Tutte le box potranno essere spedite dal 10 novembre e includono prodotti con una conservazione garantita almeno fino all’inizio del nuovo anno.

La Box Regalo – Selezione n. 1, proposta a 55 euro, è pensata come un dono elegante e accessibile. All’interno si trovano un panettone da 500 g, una crema spalmabile al pistacchio e una confezione di dragées ai cereali e al cioccolato al latte. Più ricca la Box Regalo – Selezione n. 2, dal prezzo di 91 euro, che include un Panettone da 1 kg, una scatola di 16 praline artigianali e una confezione di biscotti danesi da 350 g.

Per chi cerca un dono completo e scenografico, la Box Regalo – Selezione n. 3 è un’esperienza di gusto a tutto tondo. Con un prezzo di 162 euro, racchiude due panettoni, uno classico da 1 kg e uno al cacao e cioccolato da 500 g, insieme a praline fantasia (16 pezzi), a biscotti danesi e al mandorlato artigianale da 200 g. Ogni elemento è racchiuso in una scatola decorata con eleganti decorazioni natalizie.

Poi c’è la Box Regalo – Selezione n. 4, dal valore di 265 euro. Oltre ai panettoni (quello classico più quello al cacao e cioccolato) e alle praline, contiene gelatine alla frutta (16 pezzi), canestrelli di pasticceria, mandorlato (200 g) e una prestigiosa bottiglia di Ca’ Del Bosco Satèn in cofanetto. Un connubio di dolce e bollicine pensato per celebrare le feste con stile, perfetto come regalo aziendale o dono da portare ad amici o familiari. Infine, c’è anche la Box Regalo – Selezione n. 5 che raccoglie tutti i prodotti presenti nelle altre box, dal panettone alla crema alla nocciola, dal mandorlato ai biscotti danesi. In questo caso il vino è uno Champagne Ruinart Blanc de Blanc.