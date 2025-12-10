Sale l'attesa per il Festival di Sanremo del 2026: quanto costa dormire in albergo nella città dei fiori durante la settimana della kermesse musicale

Quasi tutto sold out a Sanremo per la settimana del Festival che nel 2026 va in scenda dal 24 al 28 febbraio: già prima dell’annuncio dei cantanti in gara da parte di Carlo Conti, le prenotazioni per gli alloggi erano schizzate alle stelle e dal giorno in cui sono stati svelati i big, le richieste hanno praticamente polverizzato tutti i posti disponibili.

Quanto costa dormire a Sanremo per il Festival

Come riportato da ‘Il Messaggero’, è stato registrato un sold out virtuale descritto dal monitoraggio dei siti per le prenotazioni online: quando mancano tre mesi al Festival di Sanremo, quasi il 90% delle strutture ricettive risulta già non disponibile.

Una febbre da Festival che non rappresenta di certo una novità: ogni anno l’evento fa registrare il tutto esaurito nella città dei fiori. A sorprendere, semmai, sono le tempistiche: raramente c’era stata una richiesta così alta a tre mesi dall’inizio della kermesse, in barba a chi parla di un calo di appeal nei confronti di Sanremo.

All’annuncio dei big in gara, in molti hanno storto il naso, sostenendo che i partecipanti delle scorse edizioni fossero di maggior richiamo rispetto a quelli scelti quest’anno da Carlo Conti. Opinioni a parte, non si può dire lo stesso per l’interesse che il Festival è in grado di suscitare a livello di pubblico: un richiamo enorme, cresciuto negli ultimi dieci anni, grazie a quel rinnovamento messo in atto proprio da Conti e proseguito poi in maniera egregia da Amadeus.

Ma quanto costa una stanza di albergo a Sanremo durante il Festival? I prezzi, nella settimana della kermesse musicale, salgono rispetto agli altri mesi dell’anno: se una camera in hotel a una stella centrale di solito costa tra i 110 e i 115 euro a notte, nella settimana di gara può arrivare anche a 400 euro a notte, per un rincaro di oltre il 250%.

Gli aumenti riguardano tutte le strutture ricettive e non solo gli alberghi: un appartamento da 50 metri quadrati, per quattro persone, può arrivare a costare anche 15.000 euro stando a quanto si legge sul ‘Messaggero’.

La lista dei cantanti big in gara a Sanremo 2026

Con il passare dei giorni cresce a dismisura l’attesa per l’inizio di Sanremo 2026. Alla fine del mese di novembre, come di consueto, sono stati annunciati i nomi dei big che partecipano alla nuova edizione del Festival: a rivelarli il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1.

Il cast è variegato tra grandi ritorni, new entry e giganti della musica italiana come Patty Pravo che aveva calcato il palco del teatro Ariston da concorrente per l’ultima volta nel 2019. Attesa ancora più lunga per Raf, atteso dal 2015, mentre la precedente apparizione di Sal Da Vinci era datata addirittura 2009.

Ritorni anche per Arisa, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA e AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei e Michele Bravi, oltre a Fedez e Marco Masini, insieme a formare un duo inedito.

L’unica artista presente anche al Festival del 2025 è Serena Brancale, mentre esordio assoluto all’Ariston per Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta e Colombre, Nayt, Samurai Jay, Sayf, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e per le Bambole di Pezza.