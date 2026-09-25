Quanto costa dormire nel resort del matrimonio di Damiano David

Dopo una cerimonia per pochi intimi, è tempo di festeggiamenti: ecco dove si tiene il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron e quanto costa il resort

Damiano David e Dove Cameron hanno pronunciato il fatidico sì, e ora si preparano a festeggiare in grande stile con una cerimonia esclusiva che avrà come location uno dei resort più prestigiosi della Toscana. Se il rito civile si è tenuto presso il Palazzo Comunale di Siena, davanti a pochi intimi, la festa nuziale sarà decisamente molto più “vivace”. Scopriamo dove si trova il resort che farà da sfondo al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron e quanto costa prenotare una camera.

Dove si sono sposati Damiano David e Dove Cameron

Dopo tante indiscrezioni, finalmente Damiano David e Dove Cameron si sono sposati: per il rito civile, la coppia ha scelto lo storico Palazzo Comunale di Siena, dove giovedì 24 settembre 2026 si è tenuta una cerimonia molto sobria alla presenza di pochi intimi. Damiano e Dove sono arrivati a bordo di una decappottabile dall’aspetto vintage, entrambi vestiti di bianco. Lei ha indossato un tailleur stretto in vita, camicia e cravattino, mentre lui ha scelto un doppiopetto senza cravatta e camicia aperta sul petto, con una stola in seta color oro. Tanti i fan che si sono accalcati in piazza a Siena, per poter festeggiare questo grande giorno.

Ma il momento più atteso deve ancora arrivare: venerdì 25 settembre 2026, Damiano David e Dove Cameron celebreranno il loro matrimonio con tantissimi invitati, stavolta in una location d’eccezione. Per la festa nuziale, i due novelli sposi hanno infatti scelto l’esclusivo Castiglion del Bosco, tra le campagne del borgo di Montalcino (prov. di Siena). Nella meravigliosa cornice della Val d’Orcia, il resort – appartenente al gruppo Rosewood Hotels – vanta una lunga storia: siamo nelle terre del celebre Brunello di Montalcino, una delle etichette vinicole più famose d’Italia, e la tenuta ne è una delle principali produttrici.

Il Castiglion del Bosco vanta ben 42 suite e 11 ville private, oltre ad una spa, al golf club, alla cantina e al ristorante stellato “Campo del Drago”, al cui timone c’è lo chef Matteo Temperini. Gran parte del resort è ora riservato per i festeggiamenti di matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, organizzati da una wedding planner d’eccezione – la stessa che si è occupata delle nozze di Chiara Ferragni e di quelle di Dua Lipa. Durante il resto dell’anno, comunque, è possibile soggiornare presso il Castiglion del Bosco, per vivere un’esperienza unica tra storia, natura ed enogastronomia.

I prezzi del resort del matrimonio di Damiano David

Naturalmente, il resort offre una location esclusiva che non è proprio alla portata di tutte le tasche. Le tariffe variano tantissimo in base al periodo, al numero di ospiti e alla soluzione scelta. Come riporta il “Messaggero”, in bassa stagione si possono trovare delle offerte interessanti, soprattutto per gruppi numerosi di persone che decidono di soggiornare in una delle tante suite del Castiglion del Bosco: si va dagli 850 euro a notte del mese di novembre 2026, prezzo che sale notevolmente in altri periodi dell’anno. Ben diversa è la situazione per chi vuole soggiornare in una delle ville private del resort: ce ne sono di diversi tipi, la più grande delle quali conta ben 5 camere da letto. Qui, i prezzi salgono vertiginosamente fino a superare i 15mila euro a notte.