Quanto costa dormire e mangiare nella tenuta di Al Bano Carrisi

Situata a Cellino San Marco, la tenuta di Al Bano Carrisi è un vero e proprio resort: scopriamo quali sono i prezzi dell'hotel e del ristorante

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Profondamente legato alla sua terra, Al Bano Carrisi vive da sempre in Puglia: la sua tenuta, un’antica masseria ristrutturata mantenendo l’originale stile rustico, non è però solamente un rifugio per il grande artista italiano. Nel corso degli anni, è stata pian piano trasformata in un vero e proprio resort turistico, che include un hotel, una spa, una cantina e un ristorante. Qui, ogni anno sono tantissimi i visitatori che si concedono una vacanza all’insegna del relax e del buon cibo, approfittando dell’atmosfera conviviale e delle tradizioni tipiche del Salento. Scopriamo quali sono i prezzi dell’hotel e del ristorante situati nelle Tenute Al Bano.

Al Bano Carrisi e la sua tenuta in Puglia

Cellino San Marco, piccolo borgo dell’entroterra brindisino, è diventato un punto di riferimento per i turisti alla ricerca di un’esperienza lussuosa – ma comunque accessibile – all’insegna del benessere e del gusto. Il paesino è noto per aver dato i natali ad Al Bano Carrisi, uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano. È qui che, ancora oggi, il cantante vive assieme alla sua famiglia: all’interno delle Tenute Al Bano, che portano il suo nome, c’è non soltanto il luogo in cui ha scelto di stabilirsi, ma un vero e proprio “piccolo mondo” dedicato alle sue grandi passioni.

La tenuta, immersa nella campagna a poca distanza dalla città di Brindisi, è un’ampia porzione di terra che racchiude un resort turistico. Vi sono un hotel quattro stelle, una spa con piscina all’aperto, una cantina dove si possono assaggiare i vini prodotti nel vicino vigneto e un ristorante che offre prodotti tipici salentini – e non solo. Ma c’è anche tanta natura, tra i filari di viti, gli ulivi e il rigoglioso bosco che costeggia la tenuta. Insomma, il luogo ideale per un soggiorno rilassante, in coppia o con la famiglia. Quanto costa una vacanza alle Tenute Al Bano?

Quanto costa dormire nell’hotel di Al Bano Carrisi

Mai nome poteva essere più azzeccato: l’Hotel Felicità, che richiama uno dei più grandi successi di Al Bano e Romina Power, ospita coloro che vogliono regalarsi un soggiorno all’interno della tenuta di Cellino San Marco. La struttura è una vecchia masseria di famiglia, rimessa a nuovo in pieno stile salentino, creando un ambiente rustico e molto accogliente. Non è un lusso smodato a farle da padrone: l’hotel è comunque dotato di tutti i comfort, ma resta disponibile ad un prezzo accessibile. In base al periodo e alla tipologia della camera scelta, vi si può soggiornare a partire da meno di 100 euro a notte (in bassa stagione ci si aggira attorno ai 70-75 euro, mentre in alta stagione si possono superare i 350 euro, in particolar modo per la suite superior).

Accanto all’hotel, c’è la spa È la tua vita, che offre pacchetti wellness e percorsi benessere per soddisfare ogni esigenza. L’ingresso giornaliero va dai 35 ai 45 euro, in base al periodo dell’anno, ma i prezzi salgono per chi vuole acquistare un pacchetto completo. La piscina all’aperto, invece, è disponibile in estate assieme al vicino bar che permette ai suoi ospiti di godere del sole pugliese con vista sulla splendida campagna circostante.

Quanto costa mangiare al ristorante di Al Bano Carrisi

Non può mancare, infine, una ricca offerta culinaria: il ristorante Don Carmelo, che prende il nome dal papà di Al Bano Carrisi, propone numerosi piatti della tradizione salentina e, più in generale, della cucina mediterranea, con una particolare attenzione per ingredienti di altissima qualità, a km zero e di stagione. La carta dei vini è impreziosita da alcune etichette provenienti dalla cantina Al Bano, gioiello della tenuta – cui l’artista tiene particolarmente. Per quanto riguarda i prezzi, il sito ufficiale non riporta il menù. Dalle esperienze tratte online, come individua “Leggo”, ci si aggira comunque attorno ai 50-70 euro a persona – naturalmente in base ai piatti e ai vini ordinati il prezzo può variare moltissimo.