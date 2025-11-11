Robert De Niro ha inaugurato un esclusivo albergo a Roma, un nuovo indirizzo di lusso che riflette la sua visione di eleganza e accoglienza

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Robert De Niro ha deciso di investire nel mondo dell’ospitalità romana e ha aperto il suo hotel nella capitale. La notizia ha già suscitato curiosità tra viaggiatori e appassionati di design e, fra i tanti commenti, spicca una domanda: quanto costa dormire nell’albergo di Robert De Niro a Roma?

Dove si trova e com’è l’albergo di Robert De Niro a Roma

Minimalismo giapponese ed eleganza italiana si sono incontrati nel cuore di Roma, lungo via Vittorio Veneto 155, dove De Niro ha inaugurato il Nobu Hotel Rome. Il progetto, realizzato dal celebre studio di architettura Rockwell Group, ha trasformato l’ex Grand Hotel in un rifugio contemporaneo di grande fascino.

La posizione non è casuale: via Veneto è la strada simbolo della ‘Dolce Vita’ felliniana, quella stessa atmosfera che il premio Oscar ha voluto evocare con il suo nuovo indirizzo di charme.

Durante il soggiorno nella capitale, De Niro aveva ricordato i suoi primi viaggi in Italia, quando da ragazzo passeggiava proprio lungo quella via che oggi ospita il suo albergo. L’attore, oggi ottantaduenne, ha così unito il suo nome a quello dello chef Nobu Matsuhisa e del produttore Meir Teper, con cui da anni condivide la gestione del marchio internazionale Nobu Hospitality.

Dietro le grandi vetrate del palazzo si nasconde un mondo fatto di linee essenziali, materiali naturali e luci soffuse. Le 117 camere e suite del Nobu Hotel Rome sono state pensate come spazi di equilibrio e bellezza, dove il design contemporaneo incontra dettagli ispirati alla cultura giapponese.

Al vertice dell’offerta si trova la Nobu Villa, un appartamento panoramico con tre camere da letto e una terrazza affacciata su via Veneto, ideale per chi desidera privacy assoluta e una vista privilegiata sulla città.

Quanto costa una notte al Nobu Hotel di Robert De Niro

Chi desidera vivere l’esperienza firmata De Niro deve essere pronto a un soggiorno d’eccezione, anche sul piano economico: le tariffe del Nobu Hotel Rome partono da circa 995 euro a notte per una camera doppia standard.

Le soluzioni “Deluxe”, più ampie e curate nei dettagli, superano facilmente la soglia dei mille euro e offrono ambienti arredati con materiali pregiati, bagni in marmo di Carrara e vasche da bagno di grandi dimensioni.

Per chi volesse spingersi oltre, la Sakura Suite rappresenta il vertice del lusso: un salotto indipendente, vista su via Sicilia e una decorazione ispirata al fiore di ciliegio giapponese, in questo caso il prezzo per una notte arriva a oltre 2.200 euro, cifra che colloca la struttura tra gli hotel più esclusivi della capitale. L’esperienza, tuttavia, non si limita alla camera: l’intero edificio è stato concepito come un’oasi di relax e riservatezza.

A completare l’offerta vi è il ristorante del gruppo Nobu, noto per la sua cucina fusion giapponese-peruviana e per piatti iconici come il merluzzo nero in salsa miso, quello stesso piatto che conquistò De Niro decenni fa e diede origine alla sua collaborazione con Matsuhisa.

L’albergo ospita anche una spa, spazi per eventi privati e un servizio di concierge dedicato a una clientela internazionale, abituata a standard altissimi di comfort.