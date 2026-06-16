Quanto costa comprare un'isola in Italia: i prezzi da Nord a Sud

In Italia sono in vendita alcune isole a Venezia, in Sicilia e nei grandi laghi del nord: scopriamo quanto costano e quali sono le condizioni d'acquisto

Sebbene sia un mercato decisamente molto esclusivo, in Italia è possibile acquistare un’isola privata: ce ne sono diverse in vendita, spesso da molti anni, e il motivo non è – solamente – economico. Innanzitutto, non stiamo parlando di splendidi atolli caraibici, bensì di piccole oasi naturali in contesti lagunari o lacustri. E, accanto ad un prezzo solitamente ben poco accessibile ai comuni cittadini, spiccano numerosi vincoli paesaggistici e difficoltà logistiche di non poco conto. Scopriamo quali sono le isole italiane in vendita e quanto costano.

Le isole in vendita nella Laguna di Venezia

La Laguna di Venezia è una delle location principali per quanto riguarda il mercato immobiliare dedicato alle isole private. Le sue acque sono ricche di piccoli fazzoletti di terra che, comprovata la loro lunghissima storia, di recente sono finite nei cataloghi delle più prestigiose agenzie immobiliari di lusso. È il caso dell’isola di Santa Cristina, attualmente in vendita alla maxi cifra di 24 milioni di euro: appartenente alla famiglia Swarovski, è stata trasformata in un resort ecosostenibile e tale – almeno nelle intenzioni del proprietario che l’ha messa sul mercato – dovrebbe rimanere.

Sempre nel cuore della Laguna, ci sono le quattro isole ottagonali fortificate realizzate nel ‘500 dalla Repubblica di Venezia a tutela della città contro i nemici provenienti dal mare. Oggi, due di queste sono proprietà privata e sono state messe in vendita: si tratta dell’Ottagono San Pietro, nella zona meridionale della Laguna, e l’Ottagono Alberoni, il più vicino alla costa. Il prezzo è disponibile solo su richiesta, ma in questo caso a fare la differenza sono i vincoli paesaggistici e i problemi logistici. Le strutture che sorgono sugli isolotti, abbandonate da decenni, sono sotto la tutela della Soprintendenza e necessitano di una ristrutturazione integrale, resa complicata dal costo di trasporto dei materiali.

Quanto costa un’isola in Sicilia

Come rivela “Idealista”, anche in Sicilia ci sono diverse isole in vendita, la maggior parte concentrata all’interno della Laguna dello Stagnone, una suggestiva oasi naturalistica a poca distanza dalle coste di Marsala (prov. di Trapani). La prima è l’Isola Santa Maria, considerata zona di interesse archeologico, e per questo soggetta a vincoli di tutela. Al momento il suo prezzo è pari a circa 12 milioni di euro, che includono un’isola di 11 ettari cinta da un rigoglioso uliveto, con le sue proprietà immobiliari – tra cui la villa padronale di 350 metri quadri, una dependance e una cappella del XVI secolo.

La vendita della vicina Isola Lunga, con i suoi 88 ettari di estensione, è invece gestita in via strettamente riservata, e a quanto pare verrebbero valutati unicamente progetti riguardanti lo sviluppo di resort dedicati al benessere ecosostenibile. Infine, nei pressi della costa di Palermo sorge l’Isola delle Femmine: originariamente in vendita a oltre 3 milioni di euro, il prezzo è stato abbassato a 1,65 milioni di euro perché l’isola è soggetta a vincoli paesaggistici che impediscono la realizzazione di nuovi edifici.

I prezzi delle altre isole in Italia

Ci sono poi altre isole in vendita in tutta Italia: in Friuli Venezia Giulia troviamo l’isola di Ravaiarina, una vera e propria oasi naturalistica oggi adibita ad allevamento ittico, dove sorge un porto in funzione e un ristorante che deve invece essere integralmente ristrutturato. L’isola, che misura circa 58 ettari, è sul mercato a 3 milioni di euro. Sul Lago di Como, invece, è l’Isola Viscontea a cercare un nuovo proprietario: situata nel punto in cui le acque lacustri si gettano nel fiume Adda, misura poco più di 2.000 metri quadri ed è dotata di una residenza di 238 metri quadri. Il prezzo di vendita è di 1,5 milioni di euro, calcolato anche sulla base dell’obbligo di restauro (nel rispetto dei vincoli paesaggistici) che condiziona la trattativa.