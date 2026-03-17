Quanto costa comprare una casa con terrazzo nelle città italiane
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Quanto costa comprare una casa con terrazzo in Italia? A rivelarlo è una ricerca condotta da Immobiliare.it che mostra anche le differenze di prezzi rispetto a immobili sprovvisti di quella determinata caratteristica.
Dell’importanza del terrazzo nella scelta di un’abitazione in Italia ha parlato così Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it: “Il terrazzo è in assoluto la caratteristica più richiesta dagli utenti che cercano un immobile da acquistare sul nostro portale – si legge su ‘Adnkronos’ – totalizza infatti il 38% delle ricerche complessive e si colloca davanti ad altri plus spesso considerati essenziali, come per esempio l’ascensore”.
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