Quanto costa comprare una casa sul lago di Garda e dove conviene
Quanto costa comprare una casa sul lago di Garda? A questa domanda ha risposto l’Ufficio Studi di Tecnocasa che ha condotto una ricerca sui prezzi immobiliari dei Comuni affacciati sullo specchio d’acqua diviso tra le province di Brescia, Verona e Trento.
Da qualche anno a questa parte, il mercato del ‘mattone’ sul lago di Garda sta vivendo un vero e proprio exploit, con una domanda in continua crescita: a comprare sono sia acquirenti italiani che stranieri, in molti casi interessati all’acquisto di una seconda casa.
I prezzi sono in ascesa e raggiungono, a seconda dei casi, anche punte di 8.000 euro al metro quadrato; l’offerta esigua nei centri più noti sta spingendo le piccole frazioni. Inoltre stanno aumentando le grandi catene alberghiere intenzionate a investire sul territorio in vista dei prossimi mesi.
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