Quanto costa il Cenone della Vigilia 2025 nei ristoranti stellati

Un vero e proprio menù "stellare": scopriamo quanto costa mangiare nei ristoranti premiati dalla Guida Michelin per il Cenone della Vigilia di Natale 2025

Concedersi un’esperienza gourmet almeno una volta nella vita è possibile, perché non farlo proprio a Natale? Questa è l’occasione perfetta per assaporare alcune delle specialità più rinomate della cucina italiana: c’è davvero ampia scelta tra i ristoranti stellati, molti dei quali propongono il loro menù per il Cenone della Vigilia 2025. E non sempre sono fuori dalla portata delle nostre tasche. Scopriamo quali sono i menù natalizi più interessanti e quanto costano.

La vigilia di Natale 2025 nei ristoranti stellati di Roma e Milano

Davvero gustosa è la proposta di Heinz Beck, che per la cena della Vigilia di Natale 2025 presso il suo ristorante La Pergola ha ideato un menù d’eccellenza a base di pesce. Dalla ricciola marinata al salmerino con lo zabaione di sambuco nero, passando per capesante, scampi e saccottini ripieni di legumi con caviale e broccoli, fino ad arrivare al piatto forte: sogliola in crosta di agrumi liofilizzati. Per dessert, composizione di frutti rossi e mousse al cioccolato speziato. Il menù ha un costo di 680 euro a persona.

Lo chef Heros De Agostinis, alla guida del ristorante Ineo (1 stella Michelin) a Roma, propone un menù di sette portate a base di pesce, da 330 euro a persona, vini inclusi. Il Cenone della Vigilia 2025 prevede ricciola marinata agli agrumi, capesante, zuppetta di calamari, tortellini di arzilla e branzino, mentre per concludere saranno serviti more al gin, castagne, spezie e melograno. Sempre nella capitale, il ristorante La Terrazza ha in lista un menù da 290 euro a persona (bevande escluse). La sera del 24 dicembre 2025 si mangeranno calamari glassati ai crostacei, ostriche, risotto con canocchie e branzino, oltre a frutta e dessert.

E a Milano? Nella città simbolo di eleganza e avanguardia (anche in ambito gastronomico), uno dei menù della Vigilia di Natale 2025 più interessanti è quello del ristorante Procaccini, 1 stella Michelin. Costa 290 euro a persona, bevande escluse, e tra le portate prevede antipasti a base di gamberi rossi e cozze, spaghetti all’anguilla affumicata, plin all’anatra e branzino con tartufo nero. Chiuderanno la cena sedano, cetriolo, mela verde e gin, oltre al dessert a base di vaniglia, mandarino e pompelmo.

Il Cenone della Vigilia nei ristoranti stellati nelle altre città d’Italia

Da Nord a Sud, in tutta la penisola si festeggia la Vigilia di Natale 2025 in grande stile. Il menù de La Rei Natura, il ristorante tristellato di Serralunga d’Alba, offre – al modico prezzo di 280 euro a persona – portate come capesante tiepide con sfoglia di sedano rapa, spaghetti con estrazione di stoccafisso, filetto di trota in carpione e sorbetto alla melagrana. Con 160 euro in più, è previsto l’abbinamento di 6 calici di vino.

Il ristorante Olio, situato ad Origgio, ha in lista un ricco menù natalizio a 100 euro a persona (bevande escluse). Oltre ad un interessante aperitivo di benvenuto, sono previsti antipasti a base di baccalà mantecato e di tonno vitellato, due primi (tortellini di gallinella in brodo e cannelloni di fassona), scorfano all’acqua pazza per secondo e panettone di olio e zabaione al Marsala, accompagnato da mandarino, cioccolato bianco e vaniglia.

Infine, il ristorante Alain Ducasse di Napoli si prepara a festeggiare la Vigilia di Natale 2025 con un menù speciale di sette portate, a 350 euro a persona. Ostriche, cicerchia dei Campi Flegrei con trippa di baccalà e caviale, ravioli “maritati”, ziti con seppia e lardo, pezzogna alla griglia, piccione arrosto e soufflè di cioccolato sono i piatti che verranno serviti per il cenone.