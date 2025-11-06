Quanto costa il Calendario dell’Avvento 2025 di Cannavacciuolo

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di realizzare per le festività natalizie un calendario dell'Avvento in edizione limitata ricco di sorprese

Il periodo dell’Avvento 2025 inizierà ufficialmente domenica 30 novembre, dando il via a quel magico conto alla rovescia che precede il Natale. È il momento in cui le città si illuminano e si riempiono di decorazioni, mentre le vetrine di molti locali brulicano di dolci. Tra quelli più attesi ci sono sempre quelli realizzati dai grandi chef, come Antonino Cannavacciuolo che quest’anno ha ideato un Calendario dell’Avvento davvero speciale.

Il Calendario dell’Avvento 2025 di Chef Cannavacciuolo

Negli ultimi anni, molti chef stellati, da Iginio Massari fino ad Antonino Cannavacciuolo, hanno reinterpretato i dolci natalizi per renderli una sorpresa dolce e raffinata. Proprio Cannavacciuolo, icona della cucina italiana e patron del ristorante Villa Crespi sul lago d’Orta, è ormai un punto di riferimento anche per i suoi dolci natalizi. Dopo il successo delle realizzazioni degli anni scorsi, il 2025 segna il ritorno delle sue creazioni natalizie ma soprattutto l’arrivo di un Calendario dell’Avvento speciale.

Realizzato interamente nel Laboratorio di Pasticceria Cannavacciuolo di Suno (NO), il Calendario dell’Avvento 2025 sarà disponibile dal 10 novembre 2025 sullo shop ufficiale dello chef. Si tratta di un’edizione limitata, proposta al prezzo di 140 euro, e concepita come un viaggio sensoriale tra cioccolato, spezie e note fruttate. L’elegante confezione, illustrata con un disegno artistico che raffigura Villa Crespi, la storica dimora dove Cannavacciuolo e la moglie Cinzia Primatesta hanno costruito il loro sogno gastronomico, è già di per sé un piccolo capolavoro. Ogni dettaglio, dai colori alle finiture laccate, richiama l’atmosfera calda e sofisticata del Natale firmato Cannavacciuolo.

Come da tradizione il Calendario vanta 24 caselle tutte da scoprire che custodiscono specialità di pasticceria e cioccolato artigianale preparate nel laboratorio piemontese. Tra le sorprese si possono trovare praline ripiene, con abbinamenti come lampone e pepe rosa, vaniglia e pompelmo. Ma ci sono anche dragées croccanti e gelée alla frutta.

Cioccolato e praline di Natale 2025: le nuove creazioni del Laboratorio Cannavacciuolo

Accanto al calendario, la collezione natalizia 2025 di cioccolato e praline conferma l’eccellenza della linea dolce dello chef. Nel laboratorio di Cannavacciuolo, ogni pralina viene riempita e decorata a mano, con l’obiettivo di creare piccoli capolavori. Tra le novità del Natale 2025, spiccano diverse prelibatezze.

Ad esempio, le Praline Natale sono dei cioccolatini assortiti realizzati con cioccolato fondente, al latte e bianco con cuore di crema al caramello e biscotti croccanti. L’elegante scatola da 10 pezzi viene venduta a 35 euro. Tra le novità 2025 ci sono anche i Baci al Cioccolato venduti a 19 euro in una confezione da 210 grammi. I Baci al Cioccolato vantano un guscio di cioccolato che avvolge un cuore al biscotto, creando una combinazione perfetta tra croccantezza e morbidezza.

Da non perdere anche le tavolette di cioccolato, accanto alle classiche con cioccolato al latte e fondente, sono state realizzate anche quelle al cioccolato bianco, fragola e pistacchi e al cioccolato tropical. In particolare, quest’ultima vanta il frutto della passione che si fonde con il mango candito e il cocco, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza. Il riso soffiato e i cereali biscottati aggiungono una croccantezza leggera che esalta ogni morso. Ogni prodotto viene venduto in una scatola elegante e curata nei minimi dettagli.