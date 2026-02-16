Qualcuno ha messo in vendita online la bustina di zucchero servita a Mattarella durante il pranzo con gli azzurri al Villaggio Olimpico: quanto costa

Sergio Mattarella, ha visitato il Villaggio Olimpico di Cortina, salutando atlete e atleti azzurri impegnati ai Giochi Invernali 2026 e per l’occasione ha mangiato in mensa insieme ai campioni italiani. Dopo la visita, è spuntato online un annuncio che metteva in vendita la bustina di zucchero servita al Presidente della Repubblica.

Quanto costa la bustina di zucchero di Mattarella alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

L’annuncio è stato pubblicato a qualche giorno di distanza dalla visita di Sergio Mattarella a Cortina d’Ampezzo su una nota piattaforma online di compravendita di prodotti tra privati. Nell’inserzione c’era la foto di una bustina chiusa di zucchero con il logo di una famosa catena della grande distribuzione alimentare, sponsor delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Nell’inserzione il venditore ha spiegato di essere un insider, presentandosi come membro un membro del personale di ristorazione del Villaggio Olimpico ampezzano. L’inserzionista ha raccontato che un suo collega ha servito il caffè al presidente e lui, sparecchiando, ha notato la bustina di zucchero non utilizzata, decidendo di recuperare anche il tovagliolo e il cucchiaino, come fossero i lasciti di una vera e propria rockstar.

Insieme alla foto, il testo recitava così: “Sono del personale relativo alla ristorazione del complesso delle olimpiadi. Un mio collega ha avuto l’onore di servire il caffè al nostro Presidente. Io, sparecchiando, ho notato la bustina di zucchero non utilizzata. Vendo anche il tovagliolo con cui si è pulito la bocca e il cucchiaino utilizzato”. Nell’inserzione veniva spiegato, inoltre, che la bustina era nuova “con cartellino”.

Presente, ovviamente, anche il costo del “cimelio” messo in vendita: 49,99 euro più le spese di spedizione pari a 3,49 euro, per un totale di 53,19 euro. L’annuncio, poi rimosso, è diventato un argomento di discussione sui vari social network: da una parte chi ha commentato la notizia con ironia, facendo leva sulla popolarità di cui gode Sergio Mattarella, mentre altri si sono indignati, puntando il dito contro chi ha provato a vendere la bustina di zucchero.

La visita del Presidente della Repubblica al Villaggio Olimpico

Dopo aver partecipato alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 andata in scena a San Siro, dove ha recitato la formula che apre ufficialmente i Giochi, Sergio Mattarella ha fatto incontrato gli atleti azzurri a Cortina d’Ampezzo.

La visita del Presidente della Repubblica nella località ampezzana è coincisa con i trionfi degli slittinisti Marion Oberhofer e Andrea Voetter nel doppio femminile e di Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder nel doppio maschile: il Capo di Stato, inoltre, ha assistito personalmente alla vittoria di Federica Brignone nel supergigante femminile, la prima delle due medaglie d’oro vinte dalla sciatrice italiana.

Mattarella si è congratulato personalmente con la Brignone al termine della Gara, mentre le Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolavano la pista Olympia delle Tofane. In seguito si è recato al Villaggio Olimpico di Cortina dove ha firmato il Muro della Tregua Olimpica per poi pranzare insieme agli atleti, sedendo tra i campioni del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner che avevano da poco vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto.