Quanto costa un box auto da Roma a Milano: i prezzi per quartiere
di
In Italia sono in aumento i prezzi per i box auto: secondo un’indagine condotta da parte dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nelle principali città del nostro Paese si è registrato un incremento generale del 2% dal 2024 al 2025. Dall’indagine è possibile sapere anche i prezzi nei vari quartieri di Roma e Milano e quali sono le città con gli aumenti maggiori.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il segreto dell'Uomo Vitruviano di Leonardo è stato svelato
-
4 Ristoranti di Borghese sull'Etna: il locale vincitore
-
Al Castello di Moncalieri nascerà un roseto nel bosco del re
-
Meloni "angelo", la teoria sui Savoia e i gioielli della Corona
-
Cospaia, il piccolo stato tra Umbria e Toscana che si autogovernò
-
Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica a Roma? Il caso
-
Frana a Niscemi, quali sono le altre zone a rischio in Italia
-
La classifica delle regioni in cui si parla di più il dialetto
-
Il cimitero di Staglieno a Genova verso la candidatura Unesco