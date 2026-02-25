Quanto costa un box auto da Roma a Milano: i prezzi per quartiere

In Italia sono in aumento i prezzi per i box auto: secondo un’indagine condotta da parte dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nelle principali città del nostro Paese si è registrato un incremento generale del 2% dal 2024 al 2025. Dall’indagine è possibile sapere anche i prezzi nei vari quartieri di Roma e Milano e quali sono le città con gli aumenti maggiori.