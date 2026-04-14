Quanto costa dormire e mangiare nel bed and breakfast di Riccardo Scamarcio in Puglia: il locale che l'attore ha definito come il suo "buen retiro"

Intervistato da Mara Venier nel corso di una puntata di ‘Domenica In’, Riccardo Scamarcio ha dichiarato: “Visti i tempi è meglio restare in Italia. Ho il mio buen retiro in Puglia”. Il riferimento è al suo B&B di Andria, progetto condiviso insieme ai fratelli Ella e Nico.

Dove si trova il B&B di Scamarcio

Il B&B di Riccardo Scamarcio si trova in via Bologna ad Andria, località dove l’attore ha vissuto fino all’adolescenza, prima del suo trasferimento a Roma per studiare recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Scamarcio ha sempre avuto un legame fortissimo con la propria terra: il locale è nato dalla trasformazione della casa della nonna, che frequentava da bambino, in uno spazio da condividere con il pubblico: un progetto portato avanti con i fratelli Ella e Nico nel centro di Andria.

Quando aprì il locale, Scamarcio raccontò che l’idea era nata anche dalla volontà del padre di non vendere una casa alla quale tutta la famiglia era profondamente affezionata.

Un concetto ribadito da Ella Scamarcio: “Abbiamo rispettato la volontà di nostro padre, che non voleva che vendessimo questa casa a cui tutti siamo molto legati – si legge su ‘CiboToday’ – abbiamo scritto addosso una nuova storia”. Il Club64 è un ambiente elegante e raccolto, pensato per conservare al meglio un’atmosfera contemporaneamente domestica e curata, con eleganti camere destinate all’ospitalità.

Quanto costa dormire e mangiare nel B&B di Scamarcio

Sul sito ufficiale di Club64, il B&B di Scamarcio viene descritto come “un luogo in cui tempo, sapori e territorio si esaltano in un’ambientazione raffinata e d’ispirazione anglo-americana”.

Diverse le camere a disposizione: la Room 101, per esempio, è una camera singola con letto matrimoniale alla francese, mentre la 202 e la 203 offrono letto matrimoniale e balcone. La Room 204 è la più grande: camera doppia da 33 metri quadrati con letto matrimoniale e balcone.

Tutte le camere sono climatizzate e insonorizzate, dotate di connessione Wi-fi, macchina da caffè, bollitore, bagno privato con doccia, biancheria, set cortesia e asciugacapelli e vista sulla città. Non sono disponibili delle tariffe fisse o pacchetti specifici per il B&B di Riccardo Scamarcio in Puglia, ma per avere informazioni precise si consiglia di visitare il sito ufficiale per una verifica diretta su prenotazioni e costi aggiornati.

Per quanto riguarda il servizio ristorazione del Club64, online si trovano indicazioni generali sulla fascia del ristorante che si aggira tra i 50 e i 70 euro, anche se manca una carta ufficiale aggiornata e i prezzi potrebbero variare in base alla scelta della carta e all’eventuale percorso di degustazione proposto agli ospiti.

Come riportato da ‘Il Messaggero’, il B&B dell’attore pugliese propone una cucina che valorizza la tradizione del territorio con un taglio più ricercato. Tra i piatti che vengono citati nelle presentazioni del locale troviamo i crudi ci mare, l’astice, le orecchiette fatte in casa, la burrata e altre specialità della Puglia.

Il richiamo al territorio è forte anche e soprattutto nella carta dei vini dove trova spazio il Rivale, pinot nero prodotto proprio da Scamarcio a Polignano a Mare, splendida località in provincia di Bari presente nella classifica dei borghi italiani più amati e cercati online del 2025.