Quanto costa l'Aperitivo estivo di chef Antonino Cannavacciuolo

Chef Cannavacciuolo ha ideato per la stagione estiva una box speciale chiamata "Aperitivo Estivo –Aperibeach” con Gin e Vesuvio Salato alla Pizzaiola

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef italiani più riconoscibili, non solo per la televisione ma soprattutto per il percorso costruito intorno a Villa Crespi, il ristorante stellato sul Lago d’Orta. Negli anni, accanto ai ristoranti e ai progetti televisivi, lo chef ha sviluppato anche una linea di prodotti acquistabili online, pensati per occasioni speciali, ricorrenze e momenti conviviali. Tra le proposte più recenti dello shop c’è anche l’aperitivo estivo firmato Cannavacciuolo, una box pensata per la bella stagione.

L’aperitivo estivo di chef Cannavacciuolo

Il mondo Cannavacciuolo non si ferma più soltanto alla ristorazione stellata. Lo chef campano, famoso soprattutto per la cucina di Villa Crespi, ha costruito negli anni un marchio di prodotti artigianali che vende nel suo shop. Il Cannavacciuolo Lab, con sede a Suno, nel Novarese, è il cuore produttivo di queste proposte. Qui nascono dolci da ricorrenza, panettoni, colombe, prodotti salati, creme spalmabili e confezioni pensate per momenti specifici dell’anno.

Natale e Pasqua restano naturalmente tra le occasioni più forti, ma negli ultimi anni lo shop ha allargato il calendario anche ad altri appuntamenti, come San Valentino, la Festa della Mamma, ma anche gli snack per la scuola. In questo percorso si inserisce anche la partecipazione di Cannavacciuolo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il format del Banco con “street food d’autore”.

Dopo il banco olimpico e dopo le tante confezioni legate alle ricorrenze, l’estate diventa quindi un’altra occasione per realizzare prodotti ad hoc. La proposta della stagione estiva è, quindi, la “Box Speciale Aperitivo Estivo – Aperibeach”, venduta sul sito dello chef al prezzo di 70 euro. Il nome richiama subito l’immaginario dell’aperitivo al mare, del brindisi all’aperto e delle serate più leggere della stagione calda.

Dentro la box ci sono una bottiglia di London Dry Gin “Fulmine” di Glep Beverages e il Vesuvio Salato alla Pizzaiola. Il gin è un prodotto piemontese da 70 cl, realizzato attraverso ridistillazione con botanicals e senza prodotti di sintesi. Il Vesuvio Salato alla Pizzaiola, invece, richiama sapori più mediterranei, con un lievitato salato con pomodorini secchi, olive, Grana Padano DOP, basilico e origano. Il tutto è inserito in una confezione regalo decorata, elemento che rende la box adatta sia all’acquisto personale sia al regalo.

Gli altri prodotti dell’estate di chef Cannavacciuolo

L’Aperibeach non è l’unica proposta estiva dello shop Cannavacciuolo. Accanto alla box estiva, il sito propone anche altre confezioni pensate per accompagnare momenti diversi della stagione, dalla colazione lenta delle vacanze all’aperitivo più informale. L’idea è quella di trasformare piccoli riti quotidiani in occasioni gastronomiche con prodotti dolci e salati firmati dal laboratorio dello chef.

Tra le proposte più evidenti c’è la “Colazione delle Vacanze – Box Limited Edition Anniversario Laboratorio Cannavacciuolo”, indicata al prezzo di 78 euro. È una confezione pensata per celebrare l’anniversario del laboratorio e costruita intorno all’immaginario della mattina estiva, quando il tempo sembra più lento e la colazione può diventare un momento centrale della giornata. Al suo interno si trovano un plumcake all’arancia da 350 grammi, cookies al cioccolato da 200 grammi e tre creme spalmabili da 200 grammi ciascuna nei gusti pistacchio, lampone, nocciole e cacao.

Un’altra proposta estiva è la “Box Speciale – Estate da vivere“, indicata con prezzo originale di 28 euro. In questo caso il formato è più semplice e accessibile. La confezione comprende due bottigliette di Contrattino da 20 cl, con gradazione alcolica del 5,5%, e un tris salato composto da piselli al wasabi, mandorle salate e fave alla pizzaiola. È una pensata per un aperitivo veloce o per un piccolo regalo estivo senza arrivare alle cifre delle confezioni più strutturate.