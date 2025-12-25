Quest'anno le feste natalizie sono più trendy che mai: il decoratore Mattia Varzi rivela quanto costano gli alberi di Natale dei vip italiani

Decorare l’albero di Natale può essere un vero e proprio talento, e lo sa bene Mattia Varzi: cartolaio da generazioni, ha fatto della sua passione per gli addobbi festivi un lavoro che svolge con grande amore anche nelle case dei vip. È diventato un decoratore di alberi di Natale conosciuto in tutta Italia, sempre pronto a rispondere alle esigenze dei suoi clienti più famosi. Molti si affidano alle sue cure impeccabili, per festeggiare un Natale davvero da sogno. E stavolta Mattia si lascia sfuggire qualche dettaglio curioso sul suo lavoro, svelando quanto costano gli abeti decorati dei vip italiani.

Gli alberi di Natale di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Nato a Napoli e cresciuto a metà tra Italia e Stati Uniti, già da giovanissimo Mattia Varzi aveva un futuro segnato: il tempo trascorso nel negozio di cartoleria gestito dai suoi genitori lo ha appassionato così tanto da non aver avuto dubbi al momento di prendere le redini dell’azienda di famiglia. Ma il suo vero amore è per il Natale e per tutto ciò che lo circonda. Così, facendo sfoggio di un gran buon gusto e di un vero e proprio talento per le decorazioni, è entrato pian piano nelle case dei vip per addobbare i loro alberi di Natale. Rimanendo sempre a capo della storica cartoleria al Vomero, Mattia ha portato il suo marchio pressoché ovunque.

Come lui stesso ha raccontato in un’intervista a “Leggo”, i vip si sono ben presto accorti di lui: “La prima celebrità che mi ha chiesto di addobbare il suo albero di Natale è stata Stefano De Martino. Con il tempo si è creato un rapporto che va oltre il lavoro e oggi c’è una vera amicizia”. Quello che Varzi ha realizzato per lui, in occasione del Natale 2025, è un bellissimo albero nordico color bianco, decorato con centinaia di luci dorate. Ma sono moltissime le star italiane che si affidano al genio di Mattia per gli addobbi, come ad esempio Chiara Ferragni.

L’influencer, che lo scorso anno aveva richiesto persino un piccolo villaggio natalizio in miniatura con giostrine e carillon, stavolta ha optato per un albero decorato in stile anni 80 e ’90, in una profusione di color oro e rosso e di addobbi fastosi. Tanto che Varzi ha già dichiarato di essersene innamorato. Sulle orme di Chiara, anche sua sorella Valentina Ferragni ha chiesto l’aiuto di Mattia per il suo albero di Natale, che è un mix di colori super vivaci. Giulia De Lellis, che sta vivendo il suo primo Natale da mamma, ha scelto un abete decorato con grandi fiocchi rossi di velluto, proprio in omaggio alla nascita della piccola Priscilla.

Tutti i vip che si affidano al decoratore Mattia Varzi

Quello di Mattia Varzi è un talento che ha fatto impazzire i vip italiani: Chiara Ferragni, ad esempio, ha deciso di dargli l’incarico di addobbare anche il suo ufficio, dove spicca un albero decorato con luci, giostre in miniatura e personaggi circensi. Nel corso degli anni, il decoratore degli alberi di Natale delle celebrità ha lavorato anche insieme ad Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli, per le quali ha curato gli allestimenti di casa, mentre Mariano Di Vaio lo ha assoldato per addobbare i suoi studi.

Ma quanto costa un albero di Natale decorato da Mattia Varzi? L’enorme lavoro che si cela dietro un abete allestito a festa spesso è inimmaginabile: “Si parte sempre da un’idea, da un colore, da un gusto personale. Poi i clienti ci lasciano carta bianca, ma fortunatamente abbiamo un team affiatato che lavora con noi da anni e questo ci permette sempre un alto livello qualitativo” – ha spiegato Varzi. Sui prezzi, naturalmente, c’è una grande differenza tra un albero e l’altro, a seconda della complessità richiesta dalla realizzazione dell’opera. Secondo quanto rivelato da Mattia, si va dai mille ai 10mila euro per un vero e proprio capolavoro natalizio.