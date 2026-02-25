Quanto costa affittare una casa a Sanremo durante il Festival: ecco i prezzi delle varie località della Riviera e il confronto con Ferragosto

Il Festival di Sanremo rappresenta un evento capace di catalizzare l’attenzione degli italiani: durante la settimana della kermesse musicale, la Riviera ospita cantanti, addetti ai lavori e turisti.

Una ricerca di Abitare.co ha passato al setaccio i prezzi degli affitti degli immobili a Sanremo e nei comuni limitrofi, osservando la differenza tra la settimana del Festival e quella di Ferragosto.

Sanremo, quanto costa affittare una casa durante la settimana del Festival

In base alla ricerca condotta da Abitare.co, l’affitto di un appartamento a Sanremo durante la settimana del Festival può raggiungere i 4.100 euro, più del doppio rispetto a Ferragosto, quando la media si aggira sui 2.000 euro.

Il confronto tra la settimana di Ferragosto e quella del Festival vede i prezzi della seconda salire del 105%, con canoni che variano da un minimo di 1.700 euro fino a punte che raggiungono anche i 6.500 euro. Le differenze sono abbastanza marcate anche andando a osservare la forbice tra prezzi minimi e massimi: a Ferragosto oscilla tra 800 e 3.200 euro, mentre durante la manifestazione musicale varia tra i 1.700 e i 6.500 euro.

L’effetto Festival coinvolge anche i comuni limitrofi: a Ospedaletti, per esempio, il canone medio passa dai 1.850 euro della settimana di Ferragosto ai 3.200 euro nel periodo della kermesse, con un aumento del 73%. La crescita risulta più contenuta, invece, per quanto riguarda i prezzi degli affitti nel territorio del comune di Taggia: la settimana del Festival la media è di 1.600 euro, mentre a Ferragosto è di 1.150 euro, il 39,1% in meno.

La ricerca di Abitare.co dimostra come il mercato immobiliare, nel periodo del Festival della canzone italiana, benefici della prossimità geografica seppur con dinamiche meno speculative rispetto al capoluogo della manifestazione musicale: ad Arma di Taggia l’aumento rispetto alla settimana di Ferragosto è del 20%, passando da una media di 2.000 a 2.400 euro.

Le soluzioni più economiche

Esistono soluzioni più economiche (o meno costose, dipende dai punti di vista) dove soggiornare durante la settimana del Festival di Sanremo, in quanto non tutta la Riviera segue lo stesso andamento dei prezzi.

In alcune località il picco resta quello estivo, con la settimana di Ferragosto che continua a rappresentare il momento più caro per gli affitti brevi: è il caso di Ventimiglia dove la settimana di Ferragosto si pagano in media 2.025 euro, il 39,5% in più rispetto al canone medio di 1.225 euro del Festival.

Una tendenza analoga si registra a Santo Stefano al Mare: 1.950 euro a Ferragosto, 1.700 euro nella settimana in cui i cantanti si alternano sul palco del Teatro Ariston. A Diano Marina, invece, la differenza è minima, appena il 6%: a Ferragosto il canone medio di affitto è di 1.250 euro, contro i 1.175 euro del Festival.

In generale dalla ricerca di Abitare.co è emerso come il Festival agisca da catalizzatore temporaneo della domanda abitativa, andando anche a superare l’alta stagione turistica nelle aree più vicine della manifestazione. Il mercato immobiliare risulta fortemente segmentato: la prossimità fisica al luogo della kermesse e la disponibilità limitata di immobili arredati contribuiscono a determinare una pressione sui prezzi in linea di massima superiore a quella prodotta dal turismo balneare ogni estate.