Quanti tipi di pane esistono in Italia, regione per regione

Quanti tipi di pane esistono in Italia: alla scoperta delle oltre 200 specialità prodotte in tutto il Paese, dal Nord al Sud passando per le isole

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Tipi di pane

L’Italia è il Paese del pane: da Nord a Sud, passando per le isole, esistono oltre 200 tipologie di pane nelle 20 regioni italiane, senza contare prodotti come pizze, focacce, piadine e altri lievitati che rendono ancora più importante il patrimonio tradizionale tricolore.

Quanti tipi di pane ci sono in Italia

Come detto sono più di 200 i tipi di pane prodotti in Italia: ogni specialità si differenzia dall’altra per ingredienti, lavorazione, ricetta e metodologia di preparazione.

Esistono sei tipologie di riconoscimenti di pane in Italia, a cominciare dal PAT, prodotto agroalimentare tradizionale: è un apposito elenco istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.

L’indicazione geografica protetta, IGP, è il marchio di origine attribuito dall’Unione Europea alle specialità agricole e alimentari prodotte in un’area geografica determinata, seguendo procedure certificate. Il marchio DOP, denominazione di origine protetta, al pari dell‘IGP è attribuito dall’Unione Europea e tutela la denominazione di le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente dal territorio in cui sono stati prodotti.

La sigla De.C.O. riguarda la denominazione comunale d’origine: è conferita dai comuni ai prodotti strettamente collegati al territorio e alla sua comunità. STG indica una specialità tradizionale garantita: è assegnata dalla Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea a prodotti agricoli e alimentari di produzione o composizione specifica e tradizionale. Infine troviamo il Presidio Slow Food (PSF) conferito dal comitato scientifico di Slow Food a prodotti rari ed eccellenti a rischio di estinzione, gruppi di produttori, disciplinari specifici.

Per celebrare il pane italiano, dal 26 al 28 settembre va in scena l’edizione 2025 di Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati: l’evento, promosso da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, avrà luogo presso il Foro Annonario di Senigallia, località della Costa Adriatica presente nel G20 delle spiagge italiane.

La manifestazione chiama a raccolta i più autorevoli professionisti e artigiani del Paese, con l’obiettivo di trasmettere la cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese del settore.

I pani italiani, regione per regione

Abruzzo

  • Pane Cappelli
  • Pane casareccio aquilano
  • Pane nobile di Guardiagrele
  • Pane Solina

Basilicata

  • Carchiola
  • Pane di germana “iermana”
  • Pane di Matera
  • Pane di patata di San Severino Lucano
  • Pane di Trecchina
  • Pane Nero
  • Piccidat
  • Petulla Shën Paljit

Calabria

  • Pane al miele di Cerzeto
  • Pane casereccio
  • Pane con la giuggiulena
  • Pane di Cutro
  • Pane di Pellegrina
  • Pane di segale di Canolo
  • Pitta

Campania

  • Marsigliese
  • Muffletto di Caposele
  • Nfrennula
  • Pane dei Camaldoli
  • Pane di Baiano
  • Pane di Calitri
  • Pane di iurmano
  • Pane di Montecalvo
  • Pane di Padula
  • Pane di Saragolla
  • Pane di Villaricca
  • Pane di San Sebastiano
  • Paniedd’ r’ sirino

Emilia Romagna

  • Bizulà
  • Carsent
  • Cherscènta frètta
  • Cherseinta sotto le braci
  • Ciaccio
  • Coppia ferrarese
  • Pane a lievitazione naturale
  • Pan casalen
  • Pane di Castrocaro
  • Pane schiacciato

Friuli Venezia Giulia

  • Pan di Sorc
  • Biga Servolana
  • Pane Rosetta

Lazio

  • Cacchiarelle
  • Ciriola roma
  • Filone sciapo
  • Pamparito di VignanelloPane cafone
  • Pane casareccio di Genzano
  • Pane casereccio di Lariano
  • Pane casereccio di Lugnola
  • Pane casareccio di Montelibretti
  • Pane con le olive bianche e nere
  • Pane di Canale Monterano
  • Pane di semola di grano duro
  • Pane di Veroli
  • Pane integrale al forno a legna
  • Panini all’olio

Liguria

  • Pane a lievitazione naturale
  • Pane casereccio
  • Pane di patate di Pignone
  • Pane di Triora
  • Pane Tirotto

Lombardia

  • Carcent
  • Michetta
  • Miccone
  • Pan da cool
  • Pan di segale
  • Pan meìno
  • Pane comune
  • Pane di pasta dura
  • Pane di riso
  • Pane mistura

Marche

  • Pane a lievitazione naturale
  • Pane di Chiaserna
  • Ungaracci

Molise

  • Pane casareccio
  • Pigna

Piemonte

  • Rubatà
  • Biova
  • Campagnola buschese
  • Casanzin
  • Miacce
  • Miche di Cuneo
  • Pan barbarià
  • Pane di Chianocco
  • Pane di mais di Novara
  • Pane di riso di Novara
  • Pane di segale
  • Pan robi
  • Pane nero di Coimo
  • Tupunin

Puglia

  • Cazzateddhra di Nardò
  • Cazzateddhra di Surbo
  • Cuddhura
  • Cuturusciu
  • Pane di Altamura
  • Pane di Ascoli Satriano
  • Pane di grano duro
  • Pane di Monte Sant’Angelo
  • Pane di Santeramo in Colle
  • Pane di Laterza
  • Pane tradizionale dell’alta Murgia
  • Pettole
  • Passulate di Nardò
  • Piscialetta
  • Pucce

Sardegna

  • Civraxu
  • Pane carasau
  • ZichiModdizzosu
  • Pane ammodigadu
  • Mane cicci
  • Pane con gerda
  • Pane d’orzo
  • Pane ‘e cariga
  • Pane gutiaiu
  • Pane e’ poddine
  • Tunda

Sicilia

  • Pane di Lentini
  • Pane nero di Castelvetrano
  • Cucuzzata
  • Cuddrireddra
  • Pagnotta alla disgraziata
  • Pane a lievitazione naturale
  • Pane di casa
  • Pane di Monreale
  • Pane di San Giuseppe
  • Cuddura di San Paulo

Toscana

  • Bozza pratese
  • Marocca diC asola
  • Pane di Altopascio
  • Pane di Montegemoli
  • Pane di patate della Garfagnana
  • Pane di Po, Signano e Agnino
  • Pane di Pomarance
  • Pane di Pontremoli
  • Pane di Regnano
  • Pane di Vinca
  • Pane marocco di Montignoso
  • Panini di granturco

Trentino Alto Adige

  • Apfelbrot
  • Breatl
  • Dorf Tiroler
  • Fela Strunz
  • Germzopf
  • Paarl
  • Kaisersemmel
  • Palabirabrot
  • Pindl
  • Püces
  • Schüttelbrot
  • Schwarzer weggen
  • Vorschlag Paarl

Umbria

  • Pane di Strettura

Valle d’Aosta

  • Pan ner

Veneto

  • Ciopa vicentina
  • Mantovana
  • Montasù
  • Pan con la suca vedere
  • Pan co l’ùa vedere
  • Pane al mais
  • Schizzotto
  • Il Pane delle Rose di Santa Rita
  • Ciopa a mano di Malo
  • Il Pane del contadino di Costabissara
  • Il Pan de Bari di Arcugnano.

