Quanti tipi di pane esistono in Italia, regione per regione
Quanti tipi di pane esistono in Italia: alla scoperta delle oltre 200 specialità prodotte in tutto il Paese, dal Nord al Sud passando per le isole
L’Italia è il Paese del pane: da Nord a Sud, passando per le isole, esistono oltre 200 tipologie di pane nelle 20 regioni italiane, senza contare prodotti come pizze, focacce, piadine e altri lievitati che rendono ancora più importante il patrimonio tradizionale tricolore.
Quanti tipi di pane ci sono in Italia
Come detto sono più di 200 i tipi di pane prodotti in Italia: ogni specialità si differenzia dall’altra per ingredienti, lavorazione, ricetta e metodologia di preparazione.
Esistono sei tipologie di riconoscimenti di pane in Italia, a cominciare dal PAT, prodotto agroalimentare tradizionale: è un apposito elenco istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.
L’indicazione geografica protetta, IGP, è il marchio di origine attribuito dall’Unione Europea alle specialità agricole e alimentari prodotte in un’area geografica determinata, seguendo procedure certificate. Il marchio DOP, denominazione di origine protetta, al pari dell‘IGP è attribuito dall’Unione Europea e tutela la denominazione di le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente dal territorio in cui sono stati prodotti.
La sigla De.C.O. riguarda la denominazione comunale d’origine: è conferita dai comuni ai prodotti strettamente collegati al territorio e alla sua comunità. STG indica una specialità tradizionale garantita: è assegnata dalla Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea a prodotti agricoli e alimentari di produzione o composizione specifica e tradizionale. Infine troviamo il Presidio Slow Food (PSF) conferito dal comitato scientifico di Slow Food a prodotti rari ed eccellenti a rischio di estinzione, gruppi di produttori, disciplinari specifici.
Per celebrare il pane italiano, dal 26 al 28 settembre va in scena l’edizione 2025 di Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati: l’evento, promosso da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, avrà luogo presso il Foro Annonario di Senigallia, località della Costa Adriatica presente nel G20 delle spiagge italiane.
La manifestazione chiama a raccolta i più autorevoli professionisti e artigiani del Paese, con l’obiettivo di trasmettere la cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese del settore.
I pani italiani, regione per regione
Abruzzo
- Pane Cappelli
- Pane casareccio aquilano
- Pane nobile di Guardiagrele
- Pane Solina
Basilicata
- Carchiola
- Pane di germana “iermana”
- Pane di Matera
- Pane di patata di San Severino Lucano
- Pane di Trecchina
- Pane Nero
- Piccidat
- Petulla Shën Paljit
Calabria
- Pane al miele di Cerzeto
- Pane casereccio
- Pane con la giuggiulena
- Pane di Cutro
- Pane di Pellegrina
- Pane di segale di Canolo
- Pitta
Campania
- Marsigliese
- Muffletto di Caposele
- Nfrennula
- Pane dei Camaldoli
- Pane di Baiano
- Pane di Calitri
- Pane di iurmano
- Pane di Montecalvo
- Pane di Padula
- Pane di Saragolla
- Pane di Villaricca
- Pane di San Sebastiano
- Paniedd’ r’ sirino
Emilia Romagna
- Bizulà
- Carsent
- Cherscènta frètta
- Cherseinta sotto le braci
- Ciaccio
- Coppia ferrarese
- Pane a lievitazione naturale
- Pan casalen
- Pane di Castrocaro
- Pane schiacciato
Friuli Venezia Giulia
- Pan di Sorc
- Biga Servolana
- Pane Rosetta
Lazio
- Cacchiarelle
- Ciriola roma
- Filone sciapo
- Pamparito di VignanelloPane cafone
- Pane casareccio di Genzano
- Pane casereccio di Lariano
- Pane casereccio di Lugnola
- Pane casareccio di Montelibretti
- Pane con le olive bianche e nere
- Pane di Canale Monterano
- Pane di semola di grano duro
- Pane di Veroli
- Pane integrale al forno a legna
- Panini all’olio
Liguria
- Pane a lievitazione naturale
- Pane casereccio
- Pane di patate di Pignone
- Pane di Triora
- Pane Tirotto
Lombardia
- Carcent
- Michetta
- Miccone
- Pan da cool
- Pan di segale
- Pan meìno
- Pane comune
- Pane di pasta dura
- Pane di riso
- Pane mistura
Marche
- Pane a lievitazione naturale
- Pane di Chiaserna
- Ungaracci
Molise
- Pane casareccio
- Pigna
Piemonte
- Rubatà
- Biova
- Campagnola buschese
- Casanzin
- Miacce
- Miche di Cuneo
- Pan barbarià
- Pane di Chianocco
- Pane di mais di Novara
- Pane di riso di Novara
- Pane di segale
- Pan robi
- Pane nero di Coimo
- Tupunin
Puglia
- Cazzateddhra di Nardò
- Cazzateddhra di Surbo
- Cuddhura
- Cuturusciu
- Pane di Altamura
- Pane di Ascoli Satriano
- Pane di grano duro
- Pane di Monte Sant’Angelo
- Pane di Santeramo in Colle
- Pane di Laterza
- Pane tradizionale dell’alta Murgia
- Pettole
- Passulate di Nardò
- Piscialetta
- Pucce
Sardegna
- Civraxu
- Pane carasau
- ZichiModdizzosu
- Pane ammodigadu
- Mane cicci
- Pane con gerda
- Pane d’orzo
- Pane ‘e cariga
- Pane gutiaiu
- Pane e’ poddine
- Tunda
Sicilia
- Pane di Lentini
- Pane nero di Castelvetrano
- Cucuzzata
- Cuddrireddra
- Pagnotta alla disgraziata
- Pane a lievitazione naturale
- Pane di casa
- Pane di Monreale
- Pane di San Giuseppe
- Cuddura di San Paulo
Toscana
- Bozza pratese
- Marocca diC asola
- Pane di Altopascio
- Pane di Montegemoli
- Pane di patate della Garfagnana
- Pane di Po, Signano e Agnino
- Pane di Pomarance
- Pane di Pontremoli
- Pane di Regnano
- Pane di Vinca
- Pane marocco di Montignoso
- Panini di granturco
Trentino Alto Adige
- Apfelbrot
- Breatl
- Dorf Tiroler
- Fela Strunz
- Germzopf
- Paarl
- Kaisersemmel
- Palabirabrot
- Pindl
- Püces
- Schüttelbrot
- Schwarzer weggen
- Vorschlag Paarl
Umbria
- Pane di Strettura
Valle d’Aosta
- Pan ner
Veneto
- Ciopa vicentina
- Mantovana
- Montasù
- Pan con la suca vedere
- Pan co l’ùa vedere
- Pane al mais
- Schizzotto
- Il Pane delle Rose di Santa Rita
- Ciopa a mano di Malo
- Il Pane del contadino di Costabissara
- Il Pan de Bari di Arcugnano.
