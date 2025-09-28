Quanti tipi di pane esistono in Italia, regione per regione

Quanti tipi di pane esistono in Italia: alla scoperta delle oltre 200 specialità prodotte in tutto il Paese, dal Nord al Sud passando per le isole

L’Italia è il Paese del pane: da Nord a Sud, passando per le isole, esistono oltre 200 tipologie di pane nelle 20 regioni italiane, senza contare prodotti come pizze, focacce, piadine e altri lievitati che rendono ancora più importante il patrimonio tradizionale tricolore.

Quanti tipi di pane ci sono in Italia

Come detto sono più di 200 i tipi di pane prodotti in Italia: ogni specialità si differenzia dall’altra per ingredienti, lavorazione, ricetta e metodologia di preparazione.

Esistono sei tipologie di riconoscimenti di pane in Italia, a cominciare dal PAT, prodotto agroalimentare tradizionale: è un apposito elenco istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni.

L’indicazione geografica protetta, IGP, è il marchio di origine attribuito dall’Unione Europea alle specialità agricole e alimentari prodotte in un’area geografica determinata, seguendo procedure certificate. Il marchio DOP, denominazione di origine protetta, al pari dell‘IGP è attribuito dall’Unione Europea e tutela la denominazione di le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente dal territorio in cui sono stati prodotti.

La sigla De.C.O. riguarda la denominazione comunale d’origine: è conferita dai comuni ai prodotti strettamente collegati al territorio e alla sua comunità. STG indica una specialità tradizionale garantita: è assegnata dalla Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea a prodotti agricoli e alimentari di produzione o composizione specifica e tradizionale. Infine troviamo il Presidio Slow Food (PSF) conferito dal comitato scientifico di Slow Food a prodotti rari ed eccellenti a rischio di estinzione, gruppi di produttori, disciplinari specifici.

Per celebrare il pane italiano, dal 26 al 28 settembre va in scena l’edizione 2025 di Pane Nostrum – Il Salone Nazionale dei Lievitati: l’evento, promosso da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, avrà luogo presso il Foro Annonario di Senigallia, località della Costa Adriatica presente nel G20 delle spiagge italiane.

La manifestazione chiama a raccolta i più autorevoli professionisti e artigiani del Paese, con l’obiettivo di trasmettere la cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese del settore.

I pani italiani, regione per regione

Abruzzo

Pane Cappelli

Pane casareccio aquilano

Pane nobile di Guardiagrele

Pane Solina

Basilicata

Carchiola

Pane di germana “iermana”

Pane di Matera

Pane di patata di San Severino Lucano

Pane di Trecchina

Pane Nero

Piccidat

Petulla Shën Paljit

Calabria

Pane al miele di Cerzeto

Pane casereccio

Pane con la giuggiulena

Pane di Cutro

Pane di Pellegrina

Pane di segale di Canolo

Pitta

Campania

Marsigliese

Muffletto di Caposele

Nfrennula

Pane dei Camaldoli

Pane di Baiano

Pane di Calitri

Pane di iurmano

Pane di Montecalvo

Pane di Padula

Pane di Saragolla

Pane di Villaricca

Pane di San Sebastiano

Paniedd’ r’ sirino

Emilia Romagna

Bizulà

Carsent

Cherscènta frètta

Cherseinta sotto le braci

Ciaccio

Coppia ferrarese

Pane a lievitazione naturale

Pan casalen

Pane di Castrocaro

Pane schiacciato

Friuli Venezia Giulia

Pan di Sorc

Biga Servolana

Pane Rosetta

Lazio

Cacchiarelle

Ciriola roma

Filone sciapo

Pamparito di VignanelloPane cafone

Pane casareccio di Genzano

Pane casereccio di Lariano

Pane casereccio di Lugnola

Pane casareccio di Montelibretti

Pane con le olive bianche e nere

Pane di Canale Monterano

Pane di semola di grano duro

Pane di Veroli

Pane integrale al forno a legna

Panini all’olio

Liguria

Pane a lievitazione naturale

Pane casereccio

Pane di patate di Pignone

Pane di Triora

Pane Tirotto

Lombardia

Carcent

Michetta

Miccone

Pan da cool

Pan di segale

Pan meìno

Pane comune

Pane di pasta dura

Pane di riso

Pane mistura

Marche

Pane a lievitazione naturale

Pane di Chiaserna

Ungaracci

Molise

Pane casareccio

Pigna

Piemonte

Rubatà

Biova

Campagnola buschese

Casanzin

Miacce

Miche di Cuneo

Pan barbarià

Pane di Chianocco

Pane di mais di Novara

Pane di riso di Novara

Pane di segale

Pan robi

Pane nero di Coimo

Tupunin

Puglia

Cazzateddhra di Nardò

Cazzateddhra di Surbo

Cuddhura

Cuturusciu

Pane di Altamura

Pane di Ascoli Satriano

Pane di grano duro

Pane di Monte Sant’Angelo

Pane di Santeramo in Colle

Pane di Laterza

Pane tradizionale dell’alta Murgia

Pettole

Passulate di Nardò

Piscialetta

Pucce

Sardegna

Civraxu

Pane carasau

ZichiModdizzosu

Pane ammodigadu

Mane cicci

Pane con gerda

Pane d’orzo

Pane ‘e cariga

Pane gutiaiu

Pane e’ poddine

Tunda

Sicilia

Pane di Lentini

Pane nero di Castelvetrano

Cucuzzata

Cuddrireddra

Pagnotta alla disgraziata

Pane a lievitazione naturale

Pane di casa

Pane di Monreale

Pane di San Giuseppe

Cuddura di San Paulo

Toscana

Bozza pratese

Marocca diC asola

Pane di Altopascio

Pane di Montegemoli

Pane di patate della Garfagnana

Pane di Po, Signano e Agnino

Pane di Pomarance

Pane di Pontremoli

Pane di Regnano

Pane di Vinca

Pane marocco di Montignoso

Panini di granturco

Trentino Alto Adige

Apfelbrot

Breatl

Dorf Tiroler

Fela Strunz

Germzopf

Paarl

Kaisersemmel

Palabirabrot

Pindl

Püces

Schüttelbrot

Schwarzer weggen

Vorschlag Paarl

Umbria

Pane di Strettura

Valle d’Aosta

Pan ner

Veneto