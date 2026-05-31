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Quante sono le città italiane: chi ha perso lo status e chi entra

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

In Italia ci sono tre nuove città, ma due di quelle “vecchie” sono andate perdute: si tratta dell’aggiornamento della geografia urbana del nostro Paese, sulla base della classificazione statistica europea che definisce in maniera ben precisa che cosa sia una città. Per poter essere ritenuto tale, ciascun comune deve possedere particolari requisiti riguardanti il numero degli abitanti e la densità abitativa. E dal momento che negli ultimi anni si sono verificati spostamenti importanti nella popolazione, si è reso necessario un adeguamento della mappa italiana delle città. Scopriamo quali sono le new entry e chi ha perso lo status.

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