Quante case in Italia hanno un impianto di aria condizionata
In Italia sale il numero di case dove sono installati impianti per l’aria condizionata: negli ultimi cinque anni c’è stata una forte impennata, complice l’aumento costante delle temperature e anche una maggiore offerta sul mercato, con fasce di prezzo adatte a tutte le tasche. A contribuire all’aumento della percentuale di abitazioni dotata di impianti per l’aria condizionata è anche la diffusione di quelle che vengono chiamate pompe di calore: sono apparecchi che d’estate raffreddano e d’inverno riscaldano e stanno sostituendo o affiancando i classici condizionatori e le caldaie.
Nel nostro Paese, secondo i dati forniti dall’Istat, attualmente il 55,1% delle famiglie è dotato di impianti per l’aria condizionata: nel 2021 la quota non superava il 32,6%. La diffusione maggiore riguarda le regioni del Sud e le isole per evidenti motivi di temperature, ma non mancano le regioni del Nord, dove spesso gli impianti sono necessari soprattutto in città.
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