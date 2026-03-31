Quando si spengono i termosifoni in Italia nel 2026: le date
Quando si spengono i termosifoni in Italia: ecco le date del 2026, città per città, in base alla divisione del Paese nelle varie fasce climatiche
In Italia l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 1993 che stabilisce le date a seconda delle varie zone climatiche del nostro Paese. Nel 2026, come succede ogni anno, i giorni in cui si spengono i riscaldamenti dipendono in base alla fascia climatica di appartenenza, fatta eccezione per eventuali proroghe temporanee concesse dai Sindaci qualora si verifichino temperature particolarmente rigide.
Riscaldamenti, quando vengono spenti i termosifoni nel 2026
La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ha come obiettivo quello di contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto sull’ambiente. La normativa serve a ottimizzare l’utilizzo degli impianti termici in base alle reali necessità delle diverse aree del Paese. La suddivisione si basa sui gradi-giorno, parametro che tiene conto della temperatura media annua di una determinata località: dove è più bassa, maggiore è il tempo concesso per tenere i riscaldamenti accesi.
La zona climatica dove nel 2026 si spengono prima i riscaldamenti è la A: termosifoni spenti a partire da domenica 15 marzo nei comuni di Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa. Martedì 31 marzo, invece, tocca alla la zona climatica B che comprende le seguenti province: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani. Lo stesso giorno a spegnere i termosifoni sarà la zona climatica C composta dai territori delle province di: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto.
Mercoledì 15 aprile 2026 sarà la volta di altre due aree, a cominciare da quelle appartenenti alla zona climatica D che comprende: Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo.
Stessa data di spegnimento per la zona climatica E composta dai territori di: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.
Non esistono alcune limitazioni, infine, per le province di Belluno, Cuneo e Trento che fanno parte della zona climatica F. Si ricorda che le date valgono per i condomini con impianti centralizzati, mentre chi è in possesso di un impianto autonomo, naturalmente, può spegnere i riscaldamenti quando vuole, in base alle sue esigenze.
Spegnimento termosifoni in Italia: le date
Zona climatica A: domenica 15 marzo 2026
- Lampedusa
- Linosa
- Porto Empedocle
Zona climatica B: martedì 31 marzo 2026
- Agrigento
- Catania
- Crotone
- Messina
- Palermo
- Reggio Calabria
- Siracusa
- Trapani
Zona climatica C: martedì 31 marzo 2026
- Imperia
- Latina
- Bari
- Benevento
- Brindisi
- Cagliari
- Caserta
- Catanzaro
- Cosenza
- Lecce
- Napoli
- Oristano
- Ragusa
- Salerno
- Sassari
- Taranto
Zona climatica D: mercoledì 15 aprile 2026
- Genova
- La Spezia
- Savona
- Forlì
- Ancona
- Ascoli Piceno
- Firenze
- Grosseto
- Livorno
- Lucca
- Macerata
- Massa Carrara
- Pesaro
- Pisa
- Pistoia
- Prato
- Siena
- Terni
- Viterbo
- Avellino
- Caltanissetta
- Chieti
- Foggia
- Isernia
- Matera
- Nuoro
- Pescara
- Teramo
- Vibo Valentia
Zona climatica E: mercoledì 15 aprile 2026
- Alessandria
- Aosta
- Asti
- Bergamo
- Biella
- Brescia
- Como
- Cremona
- Lecco
- Lodi
- Milano
- Novara
- Pavia
- Padova
- Sondrio
- Torino
- Varese
- Verbania
- Vercelli
- Bologna
- Bolzano
- Ferrara
- Gorizia
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Pordenone
- Ravenna
- Reggio Emilia
- Rimini
- Rovigo
- Treviso
- Trieste
- Udine
- Venezia
- Verona
- Vicenza
- Arezzo
- Perugia
- Frosinone
- Rieti
- Campobasso
- Enna
- L’Aquila
- Potenza
Zona climatica F: nessuna limitazione
- Cuneo
- Belluno
- Trento.
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