Quando si spengono i termosifoni in Italia nel 2026: le date

Quando si spengono i termosifoni in Italia: ecco le date del 2026, città per città, in base alla divisione del Paese nelle varie fasce climatiche

In Italia l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 1993 che stabilisce le date a seconda delle varie zone climatiche del nostro Paese. Nel 2026, come succede ogni anno, i giorni in cui si spengono i riscaldamenti dipendono in base alla fascia climatica di appartenenza, fatta eccezione per eventuali proroghe temporanee concesse dai Sindaci qualora si verifichino temperature particolarmente rigide.

Riscaldamenti, quando vengono spenti i termosifoni nel 2026

La suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche ha come obiettivo quello di contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto sull’ambiente. La normativa serve a ottimizzare l’utilizzo degli impianti termici in base alle reali necessità delle diverse aree del Paese. La suddivisione si basa sui gradi-giorno, parametro che tiene conto della temperatura media annua di una determinata località: dove è più bassa, maggiore è il tempo concesso per tenere i riscaldamenti accesi.

La zona climatica dove nel 2026 si spengono prima i riscaldamenti è la A: termosifoni spenti a partire da domenica 15 marzo nei comuni di Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa. Martedì 31 marzo, invece, tocca alla la zona climatica B che comprende le seguenti province: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani. Lo stesso giorno a spegnere i termosifoni sarà la zona climatica C composta dai territori delle province di: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto.

Mercoledì 15 aprile 2026 sarà la volta di altre due aree, a cominciare da quelle appartenenti alla zona climatica D che comprende: Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo.

Stessa data di spegnimento per la zona climatica E composta dai territori di: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.

Non esistono alcune limitazioni, infine, per le province di Belluno, Cuneo e Trento che fanno parte della zona climatica F. Si ricorda che le date valgono per i condomini con impianti centralizzati, mentre chi è in possesso di un impianto autonomo, naturalmente, può spegnere i riscaldamenti quando vuole, in base alle sue esigenze.

Spegnimento termosifoni in Italia: le date

Zona climatica A: domenica 15 marzo 2026

Lampedusa

Linosa

Porto Empedocle

Zona climatica B: martedì 31 marzo 2026

Agrigento

Catania

Crotone

Messina

Palermo

Reggio Calabria

Siracusa

Trapani

Zona climatica C: martedì 31 marzo 2026

Imperia

Latina

Bari

Benevento

Brindisi

Cagliari

Caserta

Catanzaro

Cosenza

Lecce

Napoli

Oristano

Ragusa

Salerno

Sassari

Taranto

Zona climatica D: mercoledì 15 aprile 2026

Genova

La Spezia

Savona

Forlì

Ancona

Ascoli Piceno

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Macerata

Massa Carrara

Pesaro

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Terni

Viterbo

Avellino

Caltanissetta

Chieti

Foggia

Isernia

Matera

Nuoro

Pescara

Teramo

Vibo Valentia

Zona climatica E: mercoledì 15 aprile 2026

Alessandria

Aosta

Asti

Bergamo

Biella

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Milano

Novara

Pavia

Padova

Sondrio

Torino

Varese

Verbania

Vercelli

Bologna

Bolzano

Ferrara

Gorizia

Modena

Parma

Piacenza

Pordenone

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Rovigo

Treviso

Trieste

Udine

Venezia

Verona

Vicenza

Arezzo

Perugia

Frosinone

Rieti

Campobasso

Enna

L’Aquila

Potenza

Zona climatica F: nessuna limitazione