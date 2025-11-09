Quando e dove vedere la cometa dorata a novembre 2025 in Italia

Con la sua splendida coda dorata, la cometa C/2025 K1 Atlas regala un incredibile spettacolo nel cielo notturno: ecco quando e dove ammirarla

Finora offuscata dalla sua più nota “collega” (la cometa 3I/Atlas), un’altra meraviglia spaziale sta solcando i nostri cieli. Si tratta della cometa dorata, ufficialmente denominata C/2025 K1 Atlas, che è di recente scoperta e presenta caratteristiche davvero particolari. Seppure purtroppo non visibile ad occhio nudo, basta un semplice binocolo – o ancor meglio un telescopio – per poter ammirare il suo passaggio spettacolare. La cometa si sta rapidamente avvicinando alla Terra, con la sua scia luminosa di un brillante color oro che risalta nel cielo notturno. Ecco come e quando vederla.

L’incredibile viaggio della cometa dorata

Una nuova cometa brilla in cielo: si tratta di C/2025 K1 Atlas, proveniente – come tante altre comete – dalla Nube di Oort. È stata individuata per la prima volta dagli astronomi dell’ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) a Rio Hurtado, in Cile, il 24 maggio 2025: in un primo momento è stata classificata come asteroide, per poi venire correttamente inquadrata. Gran parte della comunità scientifica credeva che la cometa non sarebbe sopravvissuta al passaggio al perielio, ovvero al punto di minima distanza dal Sole.

In effetti C/2025 K1 Atlas, lo scorso 8 ottobre, ha raggiunto il perielio e si è trovata ad appena 50 milioni di chilometri dal Sole, una vicinanza incredibile (su scala astronomica, ovviamente). Ma, contro ogni previsione, ha superato indenne l’intenso calore solare che avrebbe dovuto disintegrarla e ha continuato il suo viaggio verso la Terra. La cosa ancora più sorprendente è la brillante scia dorata che la segue, splendidamente immortalata proprio dopo il passaggio al perielio, la quale rivela interessanti dettagli sulla sua composizione chimica.

La maggior parte delle comete ha una coda verde o blu, colori che indicano la presenza di determinati gas stellari. In particolare, alla luce del Sole il carbonio biatomico diventa verde e il monossido di carbonio ionizzato diventa blu. Probabilmente C/2025 K1 Atlas ha una bassa concentrazione di composti del carbonio, che lascia emergere dalla sua scia un’affascinante sfumatura che va dal color oro al rosso e al marrone. Insomma, un vero spettacolo piuttosto raro che merita la nostra attenzione. Come possiamo assistervi?

Quando e come vedere la cometa dorata

La cometa C/2025 K1 Atlas si sta muovendo tra la Costellazione della Vergine e quella del Leone, in direzione delle quali possiamo dunque dirigere lo sguardo per cercare di catturare la sua scia dorata. Dall’Italia è possibile osservare la cometa tra le ore 02:30 e le ore 5:30, poco prima dell’alba, all’incirca fino ai primi giorni di dicembre. Il momento migliore per alzare gli occhi al cielo è nella notte di martedì 25 novembre, quando la cometa passerà nel suo punto di massima vicinanza alla Terra (a circa 180 milioni di chilometri di distanza).

A causa della sua magnitudine, impercettibile all’occhio umano, non è possibile vedere la scia dorata senza dotarsi di qualche strumento. Non c’è bisogno, comunque, di avere apparecchiature professionali: un semplice binocolo o un piccolo telescopio amatoriale sono più che sufficienti per seguire lo spettacolo che si svolge sopra le nostre teste, nella porzione orientale del cielo. L’ideale è scegliere un luogo privo di inquinamento luminoso, quindi lontano dai centri abitati, così da poter vedere una volta notturna incontaminata.