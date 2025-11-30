Questo sito contribuisce all’audience di

Quando aprono i comprensori sciistici: le date d'apertura 2025

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quando inizia la stagione sciistica 2025/2026 in Italia? Scopriamo le date delle principali località del nostro Paese. Generalmente le piste aprono i battenti i primi giorni di dicembre, ma ci sono zone dove si anticipa già a novembre, anche grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. In alcune regioni, invece, il calendario dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

