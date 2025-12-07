Massari svela il nuovo ristorante a Gardone Riviera: quando apre

Il Maestro Pasticcere Iginio Massari ha deciso di aprire con i figli, Nicola e Debora, un nuovo ristorante a Gardone Riviera, sul lago di Garda

Iginio Massari è uno dei nomi più autorevoli della pasticceria italiana e internazionale. Nel corso degli anni ha ampliato la sua presenza nelle principali città italiane, Milano, Torino, Verona, Firenze, Roma, e ha dato vita a numerosi popup store. La sua Pasticceria Veneto ha ottenuto più volte le 3 torte Gambero Rosso, il massimo riconoscimento della guida Pasticceri & Pasticcerie, consolidando la sua reputazione a livello mondiale. Oggi il Maestro, insieme ai figli Debora e Nicola, è pronto ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua storia: l’apertura di un nuovo ristorante a Gardone Riviera, sulle rive del Lago di Garda.

Dov’è il nuovo ristorante di Massari a Gardone Riviera

La carriera di Iginio Massari comincia nei primi anni Settanta, quando apre a Brescia la celebre Pasticceria Veneto. Da quel momento il successo non si è più fermato: premi, riconoscimenti e una crescita che hanno portato Massari a ricevere il titolo di “Maestro dei Maestri Pasticceri Italiani”. Oltre all’attività imprenditoriale, Massari è protagonista di programmi televisivi, autore di libri di successo e figura simbolo della promozione della cultura gastronomica italiana.

Nel febbraio 2025 ha, inoltre, inaugurato MARITZ, il suo primo locale interamente dedicato al maritozzo, che si trova in centro a Milano in Corso di Porta Ticinese. Anche i figli di Massari, Debora e Nicola, sono attivi nel mondo della ristorazione. Dopo l’apertura di un nuovo locale a Milano, Debora e Nicola stanno ora lavorando da tempo con il padre per l’apertura di una nuova struttura lungo le sponde del lago di Garda. La cornice del nuovo progetto è Palazzo Wimmer, l’edificio simbolo della Belle Époque a Gardone Riviera, conosciuto anche come l’ex Casinò. Una struttura dal grande fascino storico, affacciata direttamente sul lago, che negli ultimi anni è già stata al centro di un importante intervento di riqualificazione.

Costruito nel 1909 come Kurhaus, il palazzo era destinato all’intrattenimento della raffinata clientela straniera che affollava la riviera del Garda. Qui si svolgevano concerti, veglioni ed eventi culturali; per un periodo ha ospitato anche una sala da gioco, poi chiusa durante il periodo fascista.

Nel dopoguerra l’edificio è stato trasformato in cinema, attività che è proseguita fino alla chiusura imposta dai danni del terremoto del 2004.

Dal 2015 al 2021 Palazzo Wimmer è stato oggetto di un importante restauro che ne ha restituito l’eleganza originaria e ha trasformato questo sito nella nuova sala civica polifunzionale. Qualche tempo fa la famiglia Massari si è aggiudicata il bando di concessione per una porzione dell’immobile. L’obiettivo è quello di dare nuova vita all’ex Casinò trasformandolo in un luogo per la ristorazione e gli eventi.

Quando apre il ristorante di Massari a Gardone Riviera

Da alcune settimane all’interno di Palazzo Wimmer sono iniziati i lavori di restauro e adeguamento funzionale per accogliere la nuova iniziativa della famiglia Massari. La struttura, nelle intenzioni del Maestro e dei figli, sarà organizzata su più livelli per creare un vero e proprio polo gastronomico. Al suo interno si prevede la presenza di un ristorante, spazi per cerimonie, eventi privati, aperitivi e iniziative culturali realizzate anche in collaborazione con il Comune.

Una scelta che non solo dà un nuovo volto ad un edificio storico, ma arricchisce l’offerta di Gardone con una proposta gastronomica di alta qualità. Uno dei dettagli più significativi riguarda il format: non è prevista, almeno all’inizio, una pasticceria da asporto. Le creazioni di Iginio Massari, che ha da poco lanciato un’acqua tonica al panettone, si potranno gustare esclusivamente all’interno del locale. La data di apertura del nuovo ristorante di Massari, inoltre, sembra prevista per la primavera. Entro Pasqua 2025 il locale potrebbe essere operativo, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.