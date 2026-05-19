Quando apre Crazy Pizza di Briatore a Savelletri: menù e prezzi

Quando apre il nuovo Crazy Pizza di Flavio Briatore a Savelletri, in provincia di Brindisi: i piatti nel menu del locale che porta il brand in Puglia

Cresce la famiglia Crazy Pizza: il brand di Flavio Briatore arriva anche in Puglia con un nuovo locale a Savelletri, in un’area in forte espansione, capace di attrarre turisti da ogni angolo del mondo.

Quando apre il Crazy Pizza di Briatore a Savelletri

La cerimonia di apertura del nuovo Crazy Pizza a Savelletri è in programma mercoledì 20 maggio 2026: il celebre marchio internazionale di Flavio Briatore approda nel piccolo borgo della costa fasanese, tra i centri più attrattivi della Puglia. All’inaugurazione è prevista anche la partecipazione dello tesso Briatore per il taglio del nastro.

L’imprenditore, nelle scorse settimane, aveva parlato così del suo nuovo progetto, spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere Savelletri e l’aria di Fasano e Borgo Egnazia: “Siamo contenti perché abbiamo provato diverse volte ad aprire in Puglia senza riuscirci. Quell’area è molto importante per il turismo, sia nazionale che estero. Ci sono Borgo Egnazia e altre eccellenze incredibili.

Proporrò un prodotto e aspetto di vedere come la clientela reagisce. Non è che voglia cambiare qualcosa. Obiettivi? Aprire un’attività commerciale, dare lavoro a una trentina di persone in Puglia, anche di più magari. Non dobbiamo insegnare niente. Portiamo un brand di successo in un posto di successo, ecco perché abbiamo deciso di puntare anche sulla Puglia”.

Lo stesso Briatore, del suo imminente arrivo in Puglia, aveva dichiarato: “La Puglia rientrava nei piani del brand, un territorio che negli ultimi anni ha investito molto nel turismo, diventando una destinazione internazionale”. Savelletri, poi, rappresenta un luogo strategico: l’area di Fasano, in provincia di Brindisi, vanta strutture ricettive di fascia alta, orientate a una clientela sempre più internazionale.

Il menu di Crazy Pizza di Briatore a Savelletri

Il menu del Crazy Pizza di Savelletri è pronto a confermare la celebre ed esclusiva offerta del brand di Flavio Briatore, a partire ovviamente dalle pizze che come si legge sul sito ufficiale “nascono dall’incontro tra semplicità e raffinatezza”.

Accanto ai classici della tradizione, Crazy pizza propone creazioni più ricercate “che sorprendono, come la Tartufo e la Pata Negra“. Al centro del percorso del brand c’è “l’impasto, disponibile sia nella versione classica sia integrale, realizzato con le pregiate farine di Molino Casillo, azienda pugliese che rappresenta l’eccellenza del grano 100% italiano”. Farine che garantiscono “garantiscono leggerezza e alta digeribilità, senza rinunciare alla consistenza e al profumo che rendono ogni morso un’esperienza unica”.

Nel menu, oltre alle pizze, troviamo ‘Starters and salads’, con focacce, fritti e insalate all’insegna di materie prime di qualità. Tra i primi piatti ci sono gli intramontabili spaghetti al pomodoro, le pennette all’arrabbiata e le tagliatelle alla bolognese. E i tra i dessert, oltre al tiramisù al minuto, ci sono la Crazy Pizza alla Nutella e l’irresistibile Crazy Cake.

L’apertura di Savelletri amplia ulteriormente l’offerta di Crazy Pizza, già presente in Italia a Roma, Milano, Torino, Napoli, Catania, Porto Cervo e Forte dei Marmi. L’insegna di Briatore, in Europa, è approdata anche a Montecarlo, Londra, St. Moritz, Ibiza e Saint-Tropez. Fuori dai confini continentali, invece, il brand ha aperto locali a Doha, in Kuwait, in Arabia Saudita, a New York City e a East Hampton.