Quando si possono accendere i termosifoni nel 2026

Quando si possono accendere i termosifoni in Italia: il calendario 2026 dei riscaldamenti in base alla divisione del territorio in zone climatiche

L’estate è ormai alle spalle e con l’autunno si avvicina il momento di accendere i termosifoni: come succede ogni anno, il calendario per l’accensione dei riscaldamenti in Italia è regolato in base alle zone climatiche in cui si trovano i vari Comuni che oltre al periodo di utilizzo degli impianti, regolano anche il numero massimo di ore consentite.

Quando si accendono i termosifoni in Italia nel 2026

Per sapere le date relative all’accensione dei riscaldamenti in Italia bisogna verificare la relativa fascia climatica: a livello generale nelle zone più calde del nostro Paese, il riscaldamento viene acceso più tardi, mentre nei Comuni più freddi, soprattutto nelle zone di montagna, non ci sono limiti stagionali.

La zona climatica F che comprende le province di Belluno, Cuneo e Trento è considerata la più fredda d’Italia e non deve rispettare alcuna data: in queste aree non esiste alcuna limitazione all’accensione dei termosifoni. Al di là della F, la prima fascia climatica ad accendere i riscaldamenti è la E dove si parte giovedì 15 ottobre 2026; per tutte le altre la data d’inizio è fissata a martedì 1 dicembre 2026.

Il calendario e il limite orario massimo per l’accensione dei riscaldamenti in Italia sono regolati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 che stabilisce i periodi di accensione e spegnimento in base ai Gradi-Giorno (GG), vale a dire la somma della differenza positiva tra la temperatura dell’ambiente interno (fissata per convenzione a 20 gradi centigradi) e la temperatura media esterna giornaliera.

Detto del calendario, i sindaci dei Comuni italiani hanno comunque la facoltà di intervenire attraverso apposite ordinanze, decidendo di anticipare il periodo di accensione dei riscaldamenti, posticiparlo, ridurre o aumentare la durata giornaliera di funzionamento degli impianti in presenza di comprovate esigenze.

Riscaldamenti: le zone climatiche in Italia

Zona A: Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa

Zona B: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani

Zona C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto

Zona D: Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo

Zona E: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza

Zona F: Belluno, Cuneo e Trento.

Accensione riscaldamenti 2026: tutte le date zona per zona