Quando si riaccendono i riscaldamenti in Italia: ecco il calendario con le date 2025-2026 in base alla divisione del territorio in zone climatiche

Finita l’estate, gli italiani si preparano ad affrontare l’autunno, stagione caratterizzata dall’accensione dei riscaldamenti. Nel nostro Paese l’utilizzo dei caloriferi è regolato da direttive statali, istituite al fine di contenere i consumi e ridurre l’impatto ambientale.

Quando si accendono i riscaldamenti in Italia nel 2025

Tutto il territorio italiano è stato diviso in 6 zone climatiche, in base alla media giornaliera delle temperature: tale suddivisione consente di valutare il fabbisogno termico di ogni fascia, in modo tale da ottimizzare le emissioni di Co2 nell’atmosfera, l’impatto economico generato dall’accensione dei sistemi di riscaldamento e i consumi.

Ogni zona è caratterizzata da un calendario e un limite orario massimo per l’accensione dei riscaldamenti, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 che stabilisce i periodi di accensione e spegnimento in base ai Gradi-Giorno (GG): questi corrispondono alla somma della differenza positiva tra la temperatura dell’ambiente interno (fissata per convenzione a 20 gradi centigradi) e la temperatura media esterna giornaliera.

La zona climatica A è quella con i climi più caldi, mentre la F comprende i territori più freddi del Paese, su tutti i comuni alpini e anche diversi paesi degli Appennini. Per quanto riguarda la zona F, non ci sono limitazioni all’uso dei riscaldamenti e gli impianti si possono accendere in qualsiasi giorno dell’anno e per tutte le ore necessarie.

A seconda della zona climatica di appartenenza, cambiano le date per l’accensione dei caloriferi e anche l’utilizzo massimo orario dei riscaldamenti. In base al decreto, l’attivazione dei riscaldamenti può avvenire tra il 15 ottobre e l’1 dicembre di ogni anno in base alla fascia climatica, mentre lo spegnimento va dal 15 marzo al 15 aprile.

Al netto del decreto, esistono comunque dei casi limite: di fronte a condizioni meteo particolarmente rigide, le singole amministrazioni comunali possono decidere di consentire l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento anche in periodi maggiori e per più ore al giorno, in base alle varie necessità.

Riscaldamenti, le zone climatiche in Italia

Zona A: Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa

Zona B: Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani

Zona C: Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e Taranto

Zona D: Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo

Zona E: Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza

Zona F: Belluno, Cuneo e Trento.

Accensione riscaldamenti 2025-2026: tutte le date zona per zona