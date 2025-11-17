Qualità della vita in Italia, migliori città: la classifica 2025

Nuovo appuntamento con la classifica che mette in fila le migliori città italiane per qualità della vita, frutto dell’indagine realizzata da parte di ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Lo studio si articola in nove diverse dimensioni di analisi, con ogni città valutata in base ai seguenti criteri: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, turismo intrattenimento e cultura. A livello generale la qualità della vita nel 2025 è risultata “buona o accettabile” in 60 province su 107.