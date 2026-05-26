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Qualità della vita 2026: città top per anziani, giovani e bambini

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono state pubblicate le nuove classifiche dedicate alle migliori città d’Italia per la qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani, secondo il report 2026 de ‘Il Sole 24 Ore’. Per bambini si intende fino ai 14 anni di età, per giovani dai 15 ai 35 anni e per anziani gli over 65.

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