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Qualità della vita 2026: città top per anziani, giovani e bambini
Sono state pubblicate le nuove classifiche dedicate alle migliori città d’Italia per la qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani, secondo il report 2026 de ‘Il Sole 24 Ore’. Per bambini si intende fino ai 14 anni di età, per giovani dai 15 ai 35 anni e per anziani gli over 65.
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