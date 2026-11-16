Qualità della vita 2026, le città dove si vive meglio (o peggio)

Qualità della vita 2026, presentata la nuova edizione della classifica che rivela quali sono le città dove si vive meglio in Italia. La graduatoria è stata realizzata da ItaliaOggi – Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Ogni città è stata valutata attraverso novantadue diversi indicatori, suddivisi a loro volta in nove macro-categorie. Dai risultati sono emerse profonde differenze a livello territoriale, con il Nord che occupa le prime posizioni del ranking.