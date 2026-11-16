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Qualità della vita 2026, le città dove si vive meglio (o peggio)

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Qualità della vita 2026, presentata la nuova edizione della classifica che rivela quali sono le città dove si vive meglio in Italia. La graduatoria è stata realizzata da ItaliaOggi – Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Ogni città è stata valutata attraverso novantadue diversi indicatori, suddivisi a loro volta in nove macro-categorie. Dai risultati sono emerse profonde differenze a livello territoriale, con il Nord che occupa le prime posizioni del ranking.

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