Qualità della vita 2026, le città dove si vive meglio (o peggio)
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Qualità della vita 2026, presentata la nuova edizione della classifica che rivela quali sono le città dove si vive meglio in Italia. La graduatoria è stata realizzata da ItaliaOggi – Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Ogni città è stata valutata attraverso novantadue diversi indicatori, suddivisi a loro volta in nove macro-categorie. Dai risultati sono emerse profonde differenze a livello territoriale, con il Nord che occupa le prime posizioni del ranking.
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