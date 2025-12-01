Classifica qualità della vita 2025: dove si vive meglio in Italia
di
Dall’ambiente salubre alla percezione della sicurezza, sono numerosi i fattori che incidono sul benessere percepito dai cittadini: la nuova indagine de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle principali città italiane ci rivela quali sono le realtà in cui si vive meglio. Tra conferme e piccole sorprese, la classifica vede la leadership incontrastata del Nord, mentre le province del Sud sono ancora una volta il fanalino di coda. Scopriamo la Top 10 delle città italiane per qualità della vita nel 2025.
