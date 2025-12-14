Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Quali sono i regali di Natale 2025 più acquistati dagli italiani

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Natale è tempo di regali: quali sono i più acquistati dagli italiani nel 2025? A rivelarlo è una ricerca condotta da parte dell’Unione Nazionale Consumatori che ha tenuto conto anche dei regali anticipati da chi ha deciso di approfittare delle offerte del Black Friday.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI