Quali sono i ragni velenosi in Italia e come evitare rischi

Alla scoperta dei ragni velenosi in Italia: quali sono le specie veramente pericolose per l'uomo, come tenerle lontane da casa e come evitare i rischi

In Italia esistono oltre 1.700 specie di ragni ma di queste, ovviamente, non tutte sono velenose o dannose per l’uomo: scopriamo quali ragni rappresentano effettivamente un pericolo.

Quali ragni velenosi ci sono in Italia

In un lungo articolo pubblicato sul ‘Corriere della Sera’ è stata analizzata la popolazione di ragni in Italia, ponendo l’attenzione in modo particolare su due specie da tenere sotto controllo: il ragno violino e la malmignatta.

Il ragno violino, soprattutto negli ultimi anni, è stato protagonista di diversi casi di cronaca legati ai morsi potenzialmente pericoloso: alcuni hanno provocato ulcere necrotiche, richiedendo anche cure chirurgiche, ma tutti i casi risultano guariti e nessuno avrebbe portato a un decesso.

Il corpo del ragno violino misura circa un centimetro, zampe escluse: marrone chiaro, presenta sul dorso una macchia che ricorda vagamente un violino, da qui il suo caratteristico nome. Presente da diversi anni in Italia, ama soprattutto gli ambienti caldi, asciutti e poco disturbati.

All’interno delle abitazioni i ragni violino riescono a trovare ottimi nascondigli dietro i battiscopa, all’interno di fessure e scatoloni oppure tra i tessuti rimasti inutilizzati; solitamente esce di notte e tende a scappare se viene disturbato.

Il morso di un ragno violino avviene più facilmente quando l’aracnide resta schiacciato accidentalmente contro la pelle, quindi all’interno di una scarpa o di un indumento: il suo morso può provocare una lesione importante, nei casi più gravi anche necrosi.

Da tenere sotto controllo c’è anche la malmignatta, conosciuta come vedova nera mediterranea: gli esemplari femmina presentano l’addome nero, generalmente segnato da macchie rosse o arancioni e appartiene allo stesso genere delle famigerate vedove nere.

La malmignatta vive per lo più all’aperto e predilige luoghi asciutti e assolati: si può trovare tra le pietre, in zone con vegetazione bassa oppure in mezzo a materiali accumulati, quindi si incontra più facilmente durante le attività agricole in campagna che all’interno delle proprie abitazioni.

Pur essendo raro, il morso della malmignatta è molto pericoloso, in quanto il suo veleno agisce soprattutto sul sistema nervoso e può provocare dolore intenso, crampi muscolari e altri sintomi generali.

Come tenere lontani i ragni pericolosi

Esistono diversi modi per tenere i ragni lontani ed evitare possibili ripercussioni dannose: tra i tanti rimedi naturali che girano online, uno dei più convincenti risulta la cannella che secondo uno studio pubblicato nel 2025, ha indotto un ragno lupo a evitarla.

Si può preparare uno spray versando 250 millilitri d’acqua e aggiungendo cinque gocce di olio essenziale di cannella, oppure usare un cucchiaino di cannella in polvere, lasciar riposare la miscela per due ore e filtrarla accuratamente con un filtro da caffè prima di trasferirla nello spruzzino. Dopo aver agitato bene prima di ogni utilizzo, la soluzione va spruzzata lungo battiscopa, infissi, soglie e negli angoli preferiti dai ragni, operazione da ripetere ogni tre giorni dopo aver lavato le superfici.

Risulta molto importante privare i ragni di vitto e alloggio, quindi aspirare periodicamente dietro i mobili e negli angoli frequentati; le zanzariere e le fessure ben sigillate aiutano a limitare l’ingresso dei ragni e anche delle loro prede.