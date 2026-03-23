Quali sono gli hotel più costosi d'Italia: la classifica

Quali sono gli hotel più costosi in Italia, svelata la classifica: da Nord a Sud, viaggio alla scoperta degli alberghi di lusso del nostro Paese

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Italia è un Paese rinomato per l’eccellenza nel settore dell’accoglienza: da Nord a Sud, passando per le isole, sono tanti gli hotel di lusso apprezzati a livello internazionale. Ma quali sono i più costosi? Scopriamolo.

La classifica degli hotel più costosi d’Italia

La versione online del quotidiano ‘Leggo’ ha dedicato un articolo agli hotel più costosi d’Italia: un viaggio alla scoperta delle strutture ricettive premium, scelte d miliardari, star di hollywood, vip italiani e turisti facoltosi.

In cima alla classifica troviamo l’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda, ambita località della Sardegna dove nel 2025 è stata venduta la villa più costosa d’Italia. In questo albergo hanno soggiornato star mondiali del calibro di George Clooney, Beyoncé e Rihanna, trasformandolo in un jet-set estivo.

Le lussuose stanze dell’Hotel Cala di Volpe assicurano una riservatezza esclusiva, con prezzi che variano in base al periodo dell’anno e possono arrivare anche fino a 20.000 euro a notte, comprendendo gli optional offerti da una struttura da sogno, fiore all’occhiello del settore ricettivo della Sardegna.

Si prosegue con un albergo situato nel Centro Storico di Roma: si tratta dell’hotel The Westin Excelsior Roma, dove non si prenota solo una stanza, ma si ha la possibilità di entrare in alcune delle suite più spettacolari di tutta Europa. Al Westin, dove si possono spendere anche fino a 15.000 euro a notte, sono passati vip come Julia Roberts e Richard Gere.

Le eccellenze di Venezia e Milano

Nella classifica troviamo anche eccellenze di Venezia e Milano, città al centro del panorama turistico internazionale. Il San Clemente Palace Kempinski a Venezia riesce a elevare il concetto di privacy a un livello superiore, trovandosi su un’isola privata. Tra gli ospiti vip che hanno soggiornato nelle sue stanze si possono citare Brad Pitt e Angelina Jolie. Il prezzo di una suite può arrivare anche fino a 15.000 euro a notte.

Restando nel Capoluogo del Veneto, in classifica troviamo anche il Belmond Hotel Cipriani, uno degli alberghi più iconici di tutti i tempi, caratterizzato da un’atmosfera che sembra riportare gli ospiti indietro in un’altra epoca. Prezzi che possono superare gli 11.000 euro a notte nella struttura che in passato ha ospitato la Principessa Diana e anche Al Pacino.

Nella graduatoria troviamo due alberghi di lusso di Milano, una delle città preferite dai super ricchi per gli investimenti immobiliari. L’Excelsior Hotel Gallia rappresenta il lato più moderno del lusso della metropoli meneghina: diventa una sorte di base operativa per le celebrità durante la Milano Fashion Week e ha ospitato star della musica del calibro di Madonna ed Elton John. Una stanza al Gallia, hotel che in diverse occasioni ha fatto da sede per le operazioni di calciomercato dei club del campionato di Serie A, può arrivare a costare fino a 10.000 euro a notte.

A completare la classifica degli hotel di lusso più costosi d’Italia, stilata da ‘Leggo’, troviamo un’altra struttura situata a Milano: si tratta dello storico Hotel Principe di Savoia, da decenni sinonimo di glamour. Le sue suite più esclusive, con prezzi che possono toccare o superare le 10.000 euro a notte, sono complete di piscina privata e accessi riservati e caratterizzate da un equilibro tra discrezione e lusso molto apprezzato dagli ospiti.