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Quali sono le città più ricche d'Italia, il caso Maccastorna

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Cambia la classifica delle città più ricche d’Italia: a rivelarlo è un’analisi di Excellera che si basa sui nuovi dati diffusi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi ai redditi dichiarati nel 2025 con anno di imposta 2024.

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