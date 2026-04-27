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Quali sono le città più ricche d'Italia, il caso Maccastorna
Cambia la classifica delle città più ricche d’Italia: a rivelarlo è un’analisi di Excellera che si basa sui nuovi dati diffusi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi ai redditi dichiarati nel 2025 con anno di imposta 2024.
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