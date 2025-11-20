Quali sono le banche italiane più solide nel 2025: la classifica

Nuovo appuntamento con la classifica annuale delle banche più solide d’Europa secondo la Bce: nella graduatoria del 2025 hanno trovato spazio diversi istituti bancari italiani che si sono distinti per buone valutazioni in termini di rischiosità. Per lo Srep, il processo di revisione e valutazione prudenziale, le bance europee nel 2025 hanno presentato complessivamente posizioni robuste di capitale e liquidità, insieme a una forte generazione di utili. Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, rispetto allo Srep precedente, la Bce ha imposto il 30% in meno di misure qualitative.