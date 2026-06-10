A Punta Molentis in Sardegna ombra "vietata" agli adulti under 65

Ombra "vietata" agli adulti under 65 a Punta Molentis, splendida spiaggia della Sardegna: scoppia la polemica per la nuova ordinanza comunale

Polemiche in Sardegna per l’ordinanza comunale che vieta ombrelloni agli adulti sulla spiaggia di Punta Molentis, paradiso terrestre situato all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara.

Il divieto sull’ombra a Punta Molentis in Sardegna

Sta facendo discutere la nuova ordinanza del Comune di Villasimius, in Sardegna, che riguarda Punta Molentis, meravigliosa spiaggia circondata da acque turchesi: il sindaco ha optato per una stretta assoluta per preservare la bellezza naturale dell’area, disponendo regole stringenti per l’accesso.

Chi vuole accedere alla spiaggia, oltre al pagamento di 10 euro, deve osservare il “divieto di installare ombrelloni, gazebo, tende e altri sistemi di ombreggio”. Nell’ordinanza si legge che è consentito un ombrellone per famiglie con bambini fino ai 10 anni o persone anziane oltre i 65 anni di età.

L’ordinanza, dunque, vieta agli adulti la possibilità di fare ombra sulla spiaggia di Punta Molentis, consentendo solo ai bambini under 10 e agli anziani over 65 di utilizzare ombrelloni e altre.

Dal Comune di Villasimius, dove nel 2025 è stata venduta una splendida villa al nipote di Picasso, hanno spiegato che il divieto di ombrelloni è legato alla necessità di preservare l’habitat naturale della zona e anche per limitare la pressione antropica sull’equilibrio già fragile dell’arenile.

Al fine di proteggere Punta Molentis, come riportato da ‘Repubblica, “resta inoltre assolutamente proibito transitare o sostare nelle zone dunali, danneggiare la vegetazione, asportare sabbia o abbandonare rifiuti lungo la spiaggia e i percorsi di accesso”.

Meravigliosa spiaggia circondata da acque cristalline, Punta Molentis nel luglio del 2025 venne colpita da un devastante incendio appiccato da piromani: a meno di un anno di distanza, riapre pienamente a bagnanti e turisti che dovranno però rispettare le regole dell’ordinanza.

Le polemiche contro l’ordinanza a Punta Molentis

L’ordinanza del Comune di Villasimius in Sardegna ha animato il popolo del web, scatenando diversi commenti polemici. Un utente, per esempio, ha chiesto se chi non ha bambini sia destinato ad abbrustolire sotto il sole”. Un altro ha scritto “così si rischia l’insolazione”.

In un articolo di ‘Casteddu Online’ è stata pubblicata la foto di un avviso appeso all’entrata della spiaggia di Punta Molentis, dove sono elencate tutte le regole di ingresso della delibera: “Tariffa giornaliera 10 euro a persona, gratuito sino a tre persone con disabilità e relativo accompagnatore. Accesso consentito dalle 8.00 alle 20.30, uscita obbligatoria entro le 21.00”.

Oltre al divieto di ombrelloni già citato, sull’avviso si legge: “Vietato danneggiare la vegetazione. Vietato asportare sabbia, pietre e conchiglie. Vietato abbandonare rifiuti. Vietato arrecare danno all’arenile e agli habitat naturali. Si invita a rispettare l’ambiente e il patrimonio naturalistico”.

Ovviamente tutte le regole che servono a preservare il patrimonio ambientale e naturalistico di Punta Molentis sono condivise dai cittadini di Villasimius e dai bagnanti: a far storcere il naso è l’ordinanza legata agli ombrelloni e sui social è pieno di post che richiamano il diritto di poter piantare un ombrellone per potersi proteggere dal sole.

Quanto disposto dal Comune di Villasimius per la spiaggia di Punta Molentis appare abbastanza distante da un’altra ordinanza, emanata però dall’Amministrazione Comunale di Chiavari che ha deciso di mettere a disposizione ombrelloni, lettini e sedie a 5 euro al pezzo; l’iniziativa riguarda le spiagge di Marina Giulia e dei Velieri ed è valida dall’8 giugno al 13 settembre del 2026.