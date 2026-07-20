Puglia, Grotta della Poesia a pagamento: quanto costa e chi paga

Prende il via il nuovo progetto "ArcheoRoca", volto a valorizzare il sito archeologico di Roca Vecchia: ecco quanto costa l'ingresso alla Grotta della Poesia

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È stato inaugurato – non senza polemiche – il nuovo progetto “ArcheoRoca” nato dall’inusuale collaborazione tra il comune di Melendugno e ArtWork, cooperativa privata che da anni si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale italiano. L’obiettivo è quello di adottare un piano di sviluppo volto non soltanto a preservare l’area archeologica di Roca Vecchia, ma anche di renderla fruibile a cittadini e turisti, attivando nuovi servizi e riqualificando l’intera zona. Il progetto prevede il pagamento di un ticket per poter accedere alla famosa Grotta della Poesia, una delle meraviglie naturali più instagrammate dell’intera Puglia. Scopriamo qualcosa in più.

Quanto costa il biglietto per la Grotta della Poesia

In Puglia, a poca distanza dal mare, c’è un luogo davvero unico al mondo: si tratta della Grotta della Poesia, situata all’interno dell’area archeologica di Roca Vecchia, nel comune di Melendugno (prov. di Lecce). A due passi dalla costa adriatica, questa antica cavità carsica ormai da secoli esposta alla luce del sole – a causa del crollo del suo tetto – è una piscina naturale di rara bellezza. È in realtà solamente la più grande di due grotte, le quali presentano entrambe le stesse caratteristiche (la seconda è chiamata Grotta della Poesia Piccola, ed è leggermente più lontana dal mare).

Essendo una vera e propria attrazione turistica, già da tempo la Grotta della Poesia è accessibile solamente dietro pagamento di un ticket: l’iniziativa ha come fine non soltanto quello di proteggere questo angolo di paradiso, ma anche di finanziare il suo stesso sostentamento. Ora però entra in scena un nuovo progetto, chiamato “ArcheoRoca”, il quale ha come obiettivo la tutela dell’intera zona archeologica di Roca Vecchia. E cambia tutto: a partire dal 18 luglio 2026, il biglietto d’ingresso sale a 5 euro – può essere acquistato sia presso le biglietterie in loco, situate nell’area Castello e nell’area Grotte Poesia, che sul sito di “ArcheoRoca”).

Chi deve pagare il ticket per la Grotta della Poesia

Il sito archeologico della Grotta della Poesia è accessibile tutti i giorni con orario continuato, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 nel mese di luglio e dalle ore 9:00 alle ore 19:00 nei mesi di agosto e settembre. Il ticket d’ingresso, pari a 5 euro, è richiesto a tutti i turisti che desiderano visitare questa perla naturale, una delle mete imperdibili per chi si reca in vacanza nel Salento. L’accesso alla Grotta della Poesia resta però gratuito per i residenti nel comune di Melendugno, come accadeva già lo scorso anno. Sono inoltre previste tariffe agevolate per le famiglie e per i gruppi.

Cosa prevede il progetto ArcheoRoca alla Grotta della Poesia

“ArcheoRoca” è il nuovo progetto che nasce dal partenariato tra il comune di Melendugno e ArtWork, una collaborazione non poco criticata – oggetto delle polemiche è la formula scelta dall’amministrazione che prevede una gestione mista privato-pubblico, come sottolinea il “Corriere della Sera”. L’accordo sancisce una collaborazione della durata di 15 anni, durante i quali verranno stanziati 1,4 milioni di euro per migliorare l’accessibilità e la fruizione dell’area archeologica di Roca Vecchia.

Il progetto è stato presentato il 18 luglio 2026, alla presenza del sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino: “Con ArcheoRoca inauguriamo una nuova fase nella storia di Roca Vecchia. Affidandoci a una cooperativa esperta come ArtWork, che ha dato prova di grande competenza nella gestione dei beni culturali a Lecce, Bari, Bitonto e Catania, generando nuovi servizi per il turismo e opportunità di lavoro, stiamo lavorando per far sì che Roca diventi volano di sviluppo per l’intero territorio salentino” – riporta “Repubblica”.