La classifica dei prodotti più rubati nei negozi italiani
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Quali sono i prodotti più rubati nei negozi italiani? A rivelarlo è un’indagine condotta da parte di Confcommercio-Format Research sui fenomeni illegali che riguardano il nostro Paese. Negli ultimi dodici mesi il 62,3% delle attività commerciali ha dovuto fare i conti con episodi di taccheggio. Il 19,8% dei commercianti subisce furti più volte alla settimana o addirittura con cadenza giornaliera. Nell’88% delle attività colpite, il danno economico arriva a erodere fino al 2% degli incassi commerciali totali.
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