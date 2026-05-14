La classifica dei prodotti più rubati nei negozi italiani

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono i prodotti più rubati nei negozi italiani? A rivelarlo è un’indagine condotta da parte di Confcommercio-Format Research sui fenomeni illegali che riguardano il nostro Paese. Negli ultimi dodici mesi il 62,3% delle attività commerciali ha dovuto fare i conti con episodi di taccheggio. Il 19,8% dei commercianti subisce furti più volte alla settimana o addirittura con cadenza giornaliera. Nell’88% delle attività colpite, il danno economico arriva a erodere fino al 2% degli incassi commerciali totali.