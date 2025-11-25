Il prezzo del panino Camogli degli Autogrill è un caso

Il prezzo del Camogli, il celebre panino degli Autogrill, è diventato un caso per via di un'inchiesta della trasmissione 'FarWest' in onda su Rai 3

Il Camogli è uno dei panini più famosi degli Autogrill: citato anche dagli 883 in una canzone, per anni ha placato la fame di tanti automobilisti sparsi in giro per l’Italia.

Di recente il celebre panino è arrivato agli onori delle cronache per un’inchiesta della trasmissione ‘FarWest’ di Rai 3 incentrata sui prezzi della catena di locali attiva lungo la rete autostradale italiana.

Panino Camogli degli Autogrill, il prezzo diventa un caso

A parlare del Camogli è stato il programma ‘FarWest’ che va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3, condotto da Salvo Sottile: si tratta di una nuova puntata dedicata a un’inchiesta sugli Autogrill di Andrea Sceresini e Claudia Carotenuto.

Nella trasmissione si è parlato dei prezzi del panino, aumentati negli ultimi anni al pari di tanti prodotti venduti nei punti di ristoro sparsi lungo le autostrade del nostro Paese.

L’inchiesta ha spiegato che al momento, in alcuni Autogrill, il Camogli è arrivato a costare anche 8 euro e 70 centesimi, ma all’azienda nel 2021 costava 1 euro e 66 centesimi, come certificato da una bolla di spedizione di cui ‘FarWest’ è in possesso.

Ovviamente i costi per l’azienda, con molta probabilità, sono saliti negli ultimi quattro anni, seguendo di pari passo l’inflazione del nostro Paese; la differenza tra costi di produzione e prezzi esposti al pubblico, inoltre, è alla base di ogni attività commerciale. Specificato ciò, spettatori e utenti del web sono rimasti sorpresi di scoprire la distanza tra il costo per l’azienda (riferito al 2021) e il prezzo pagato dai consumatori.

La storia del Camogli e gli ingredienti

Come detto il Camogli è uno dei panini più famosi degli Autogrill, forse il più famoso in assoluto. Sul sito ufficiale dell’azienda si legge che la specialità è stata lanciata nel corso degli anni Ottanta, riscuotendo subito un grande successo e diventando il compagno preferito nelle soste di milioni di viaggiatori.

Il nome deriva da Camogli, il borgo marinaro della Liguria che occupa la vallata a ponente del monte di Portofino e si affaccia sul Golfo Paradiso: una delle specialità gastronomiche del luogo è la focaccia, il pane utilizzato per il panino servito ai banconi degli Autogrill.

Focaccia all’olio, prosciutto cotto ed Emmental: questi gli ingredienti del Camogli che ha fatto della semplicità il suo punto di forza, conquistando tanti italiani alla ricerca di qualcosa di buono con cui placare la propria fame, per poi ripartire alla volta delle proprie destinazioni.

L’impatto del Camogli nell’immaginario collettivo è testimoniato dalla sua presenza nel testo di ‘Rotta x casa di Dio‘ degli 883: si tratta del quinto singolo estratto dal secondo album del duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto, ‘Nord sud ovest est’ del 1993.

La canzone degli 883 fu un grande successo e scalò la classifica delle hit, arrivando fino alla quinta posizione. Il brano racconta una serata tra amici che devono andare a una festa ma smarriscono la via: alla fine si ritrovano a fare serata in autogrill, “tutti con in mano birra e Camogli”, divertendosi come, se non più, di quanto avrebbero fatto se avessero trovato il luogo della festa.