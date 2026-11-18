Il prezzo della benzina è sceso in Slovenia e tanti automobilisti italiani scelgono di oltrepassare il confine per far e rifornimento: cosa succede

I prezzi dei carburanti in Italia continuano a essere salati: per questo motivo, chi ne ha la possibilità attraversa il confine con la Slovenia per fare rifornimento, approfittando di prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dalle stazioni italiane.

Caso benzina tra Italia e Slovenia: cosa succede al confine

Come riportato dal quotidiano ‘Il Dolomiti’, i prezzi di benzina e diesel in Slovenia sono scesi: nella mattinata di martedì 17 novembre 2026, sempre più automobilisti si sono recati oltre il confine per fare il pieno alle proprie vetture. Poche ore prima, infatti, era scattato l’ultimo aggiornamento settimanale che ha fatto scendere ulteriormente le tariffe dei carburanti sul territorio sloveno.

La verde a 95 ottani è passata da 1,506 euro al litro a 1,444, con una riduzione di 6,2 centesimi al litro; i prezzi del gasolio, invece, sono passati dai precedenti 1,848 euro a 1,798 euro al litro. La differenza con i listini delle stazioni di rifornimento del Friuli-Venezia Giulia, già ampia, è diventata sempre più marcata.

Stando ai dati aggiornati presenti sul sito ufficiale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, tenendo conto anche delle oscillazioni dei prezzi a seconda della zona e senza considerare gli sconti garantiti ai possessori della tessera regionale per le agevolazioni sul carburante, in Friuli un litro di benzina costa in media 1,952 euro, mentre il diesel è arrivato a quota 2,211 euro.

Nelle scorse ore numerosi automobilisti si sono recati in Slovenia per fare rifornimento: decine di macchine sono passate attraverso il confine di Rabuiese, nel comune di Muggia in provincia di Trieste, uno dei valichi più trafficati della regione. Bisogna poi sottolineare, comunque, come il via vai di automobili non abbia fatto registrare alcuna criticità legata a code o particolari disagi: la situazione del traffico al confine è rimasta piuttosto scorrevole.

Sempre senza considerare la tessera regionale per gli sconti, 50 litri di verde in Friuli-Venezia Giulia costano mediamente 97,60 euro, contro i 72,20 euro oltre il confine, per un risparmio di ben 25,40 euro. Anche le differenze con il gasolio sono evidenti: sul territorio friulano per 50 litri si spendono in media 110,55 euro, mentre in Slovenia 89,90 euro, ben 20,65 euro in meno.

I prezzi del carburante in Ticino

Situazione diversa se si guarda alle zone di confine tra Italia e Svizzera: in Ticino i prezzi alla pompa sono scesi ma restano ancora lontani da quelli sloveni. Secondo i dati riportati dal Touring Club Svizzero, dal 6 novembre la benzina senza piombo 95 costa 1,99 franchi al litro e per la prima volta da settembre è scesa al di sotto della soglia di 2 franchi al litro; la 98 costa 2,10 franchi al litro e il diesel 2,34 franchi al litro.

Al netto dei prezzi in calo, per gli svizzeri in possesso automobili diesel, ironia della sorte, è conveniente fare il pieno in Italia. Come riportato da ‘Cdt’, con euro e franco praticamente alla pari, un litro di benzina in Slovenia costa comunque una quarantina di centesimi in meno che a Chiasso e circa 55 in meno rispetto alla media svizzera. Per un pieno da 50 litri si spendono circa 93,50 franchi al confine ticinese contro i 72,20 euro sloveni, per un risparmio di 20 franchi.